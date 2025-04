Podio para Argentina en el Mundial de la Pizza en Parma

Con una destacada actuación en el 32° Campeonato Mundial de la Pizza, Argentina logró subir al podio nuevamente y reafirmó así, su lugar entre los grandes maestros pizzeros del mundo.

La competencia, considerada el evento gastronómico más prestigioso del sector, se celebró del 8 al 10 de abril en el Salón Palaverdi de la ciudad italiana de Parma, con una convocatoria récord de 735 participantes y 1035 presentaciones de 48 países.

Una vez más, la selección argentina oficial de APYCE (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas Asociación Civíl) dijo presente, conformando una delegación de 12 maestros pizzeros profesionales liderados por el chef patagónico Federico Domínguez Fontán.

Vale reseñar que fue en el año 2017 cuando la pizza fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, debido a su rol en la vida social y la transmisión de este arte culinario entre generaciones.

El maestro pizzero Ezequiel Ortigoza, miembro de la selección oficial argentina de APYCE brilló en las categorías de destreza y habilidad, alcanzando el segundo puesto en Freestyle (acrobacia) y un meritorio quinto lugar en “Masa más larga”.

Ortigoza, referente indiscutido de la nueva generación de pizzeros argentinos, comenzó su camino a los 15 años como lavacopas. Con perseverancia, capacitación constante y una pasión incansable, se convirtió en especialista en pizza napolitana y referente en acrobacia a nivel internacional. En 2018, ya había dado que hablar al consagrarse campeón de Acrobacia en la Pizza Expo de Las Vegas.

En 2023, el reconocimiento internacional lo impulsó a abrir su propio local: Furore , ubicado en Esmeralda 451 (junto al Teatro Maipo) en la Ciudad de Buenos Aires. Este año, redobló la apuesta con la apertura de Furore al Taglio (Maipú 494 entre Lavalle y Corrientes), su versión “al paso”, que se transformó en un éxito inmediato.

“El esfuerzo y la formación constante son la clave. Estos premios no sólo nos hacen crecer como profesionales, también generan un impacto directo: la gente quiere venir a probar nuestras pizzas, y eso se siente en nuestros locales”, aseguró Ortigoza, quien ingresó por segundo año consecutivo al Hall de la Fama de la Pizza.

Otro gran protagonista de esta edición fue Claudio Izurieta, oriundo de Avellaneda, quien se destacó como el mejor clasificado argentino del certamen, por haber obtenido el mejor puntaje de todos los argentinos que se presentaron.

Dueño de Cervecería 611 (en Avellaneda, Galicia 300) y 611pizzas (en Lanús, Amancio Alcorta 65) Claudio es un ejemplo genuino de la formación profesional de APYCE, donde completó la Carrera de Maestro Pizzero y Panadero Profesional, además de múltiples especializaciones ya que APYCE es sede de la Scuola Italiana de Pizzaioli.

“Estos logros no pasan si no hay una buena formación. Estoy sumamente agradecido a APYCE por permitirme formar parte. Fue un orgullo representar a nuestro país en el campeonato más importante del mundo”, expresó emocionado Izurieta.

La delegación argentina de APYCE estuvo integrada por: Claudio Izurieta, Matías Iacono, Walter Erdbecher, Daniel Gabrielli, Claudio Jaramillo, Ezequiel Ortigoza, Mauro Dávila, Miguel Villalba, Javier Dotta, Roodely Antenor, Ariel Pastorino, Ismael Saravia.

Con pasión, técnica y compromiso, el equipo argentino volvió a dejar su huella en Italia. Nuestros competidores se posicionaron entre los mejores del mundo Argentina sube nuevamente al podio y lo celebramos con mucho orgullo.

Tras el certamen, Lorena Fernández, presidente de APYCE, expresó que “es un enorme orgullo haber conformado un equipo de tan alto nivel, y una gran satisfacción saber que cada integrante se lleva una experiencia enriquecedora e inolvidable”.

“Este año, por motivos muy especiales, no pude estar presente: por primera vez en la historia, un campeonato europeo -el 4º Campeonato de España de Pizzas Gourmet by DO Ribeira Sacra- incorporó la categoría argentina, y tuve el honor de participar en su presentación oficial”, explicó.

Y completó: “Aunque estuve lejos físicamente, seguí con atención y emoción cada paso de nuestra selección. Me conmueve profundamente el compromiso, la profesionalidad y la pasión con la que representaron a nuestro país. Han dejado en alto los colores de nuestra bandera, y eso merece el mayor de los reconocimientos”.