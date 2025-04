Banda ícónica del punk rock inglés se presenta en Buenos Aires

Buzzcocks, uno de los íconos máximos del punk rock inglés, aterriza directo en Argentina con su show el próximo viernes 23 de mayo, a las 19 horas, en El Teatrito (Sarmiento 1752).

La banda de Manchester llega con un concierto repleto de clásicos preparado especialmente para sus fans. Con Steve Diggle a la cabeza, Buzzcocks sigue demostrando porque son la banda en la que hay que creer.

Las últimas entradas están en venta por sistema Passline y puntos de venta físicos: Locuras (Moron), La Estaka (Quilmes) , Mala Difusion (CABA), Fade To Black (Bond St) y Liverpool (Belgrano).

En un panorama musical cada vez más sombrío, donde las modas virales y las falsificaciones generadas por IA comparten las listas de éxitos con los egocéntricos productos de las escuelas de arte escénico del país, Buzzcocks brilla como un faro de esperanza.

Con una presencia constante y en constante evolución durante los últimos 45 años de cultura pop, el estatus legendario de la banda quedará grabado en piedra, literalmente, con su inclusión en el Walk Of Fame de Candem uniéndose a una ilustre lista que incluye a David Bowie, The Who, Madness y Amy Winehouse.

Los conciertos de la banda son electrizantes recordatorios del poder del rock para inspirar, educar e informar. Todo ello, con la energía y la convicción de una banda que les dobla la edad.

“Es mi alma”, dice Steve Diggle, de 70 años, “Todavía tengo la pasión en las venas. Algunos músicos se aburren de estar de gira, pero yo estoy internado. Llevo más de 50 años alojándome en hoteles. Es lo que me propuse. Desde que vi a Bob Dylan en la parte trasera de un taxi negro en (el documental de D.A. Pennebaker de 1967) Don’t Look Back, siempre quise vivir así: ser entrevistado en la parte trasera de un taxi negro camino al estudio”, sentencia.