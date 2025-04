Francos tendió puentes con el PRO y comparó a Cristina Kirchner con Sarmiento

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, relativizó tensiones con el macrismo y reiteró que en La Libeetad Avanza quieren llegar a un entendimiento de cara a las elecciones en territorio bonaerense.

“Queremos un acuerdo con el PRO en la Provincia, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Puede ser que el presidente Macri no me haya escuchado. Sería ridículo que los que pensamos más o menos parecido no intentemos buscar un acuerdo”, enfatizó el funcionario.

Luego planteó que “una cosa son las elecciones locales y otras las nacionales”, también ponderó los “símbolos de una fuerza que está construyéndose en la provincia de Buenos Aires, por un lado LLA y por otro un acuerdo político con dirigentes del PRO”.

“Desde que presentamos el DNU 70 y la ley Bases, quienes más nos apoyaron fueron los diputados del PRO y algunos de los radicales”, acotó.

Acto seguido, afirmó que “para diciembre vamos a empezar a hablar de reformas, la reforma previsional, de las leyes de trabajo, no sólo de la Ley de Contrato de Trabajo sino también de las normas de las asociaciones profesionales, y la reforma del sistema tributario nacional”.

“Lo vamos encarar cuando tengamos junto con el PRO en lo nacional un número suficiente para llevarlo adelante”, insistió el titular de la mesa ministerial.

Por otra parte, opinó que “Cristina Kirchner no tiene ninguna chance, es muy alta la imagen negativa que tiene Cristina como para que pueda encarar una campaña presidencial”.

“Algunos dicen que va a ser candidata a diputada provincial, no me la imagino, pero Sarmiento fue presidente y después fue concejal de la Ciudad de Buenos Aires”, sentenció.