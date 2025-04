Teresa García y el discurso peronista: “No tiene que ser de barricada sino de inmediatez”

La senadora provincial de Unión por la Patria, Teresa García, se refirió a la suspensión de las PASO votada en la Cámara alta bonaerense y la -ahora apaciguada- interna peronista.

“Venía planteándose una discusión sobre las fechas, después que el Gobierno impusiera la boleta única, esto nos desacopla de la elección nacional y había un planteo para el desdoblamiento de las elecciones y la suspensión de las PASO”, contextualizó.

Asimismo, indicó que estaba “agotada la discusión política porque el comunicado de Cristina Fernández dio por tierra el debate. El Senado casi por unanimidad votó las suspensión de las PASO”.

Luego indicó que en el peronismo “se venía sosteniendo una discusión muy válida, que era no romper la elección en la provincia de Buenos Aires. La provincia tendrá ocho elecciones diferentes de quien encabece la lista de concejales y de senadores, eso complejiza todo, hasta el resultado electoral”.

“Hemos mirado con atención la elección de Santa Fe, que asistió el 55 % de los habitantes. La gente está cansada, con hastío, con otras preocupaciones, no está para ir a votar y menos tres veces como lo proponía las PASO. Se tomó esa decisión, no sin reconocer que no es conveniente el desdoblamiento, no tener dos fechas, sino solo una”, matizó García en declaraciones a la AM 950.

Acto seguido, puso de relieve que “la única controversia que existió, y vamos a seguir generando postura, es la inconveniencia de tener una elección desdoblada porque ante este modelo económico y político la única forma de confrontar es con peronismo ordenado y federal”.

“Cuando Cristina dijo que el peronismo se desordenó y se desvió es totalmente cierto, sino no tendríamos legisladores peronistas variando su voto de acuerdo a la presión del gobierno nacional. Eso es un desorden interno”, graficó la senadora bonaerense.

Así las cosas, evaluó que “frente a eso tenemos que tener una propuesta única y firme. Esta es una discusión que tiene que incluir lo que le pasa a la gente todos los días, no de candidatos”.

“El peronismo debe tener las mejores propuestas, no estoy hablando de hombres y mujeres. Hay problemas en seguridad, educación, salud, tenemos ausencia de obra pública. La provincia con sus 17 millones de habitantes es la que más afectada cuando se plantea un recorte del gobierno nacional”, alertó.

En igual tenor, puntualizó que “esaá remarcación de precios, sobre todo en alimentos, va a impactar en a la gente, lamentablemente en el bolsillo de los trabajadores”.

“El peronismo tiene una posibilidad de volver a interpretar lo que le pasa a la gente, que en el Gobierno anterior la gente decidió votar a Javier Milei con el hastío de que no se le hayan resuelto cosas”, sopesó.

Y remató: “El discurso no tiene que ser de barricada sino de inmediatez con el avance de estas medidas de gobierno”.