El descargo de Alberto Fernández tras ser procesado: “Ese ojo negro nunca existió”

Tras ser procesado por violencia de género hacia Fabiola Yañez, el expresidente Alberto Fernández realizó un descargo y aclaró que “nunca” le pegó a la exprimera dama, al tiempo que confirmó que la denunció por “falso testimonio agravado”.

Al respecto, sostuvo que su expareja hizo creer que “detrás de todas las políticas de género que yo impulsé, en las que creo y que creo hay que profundizar, eran una pantomima mía, un acto de cinismo, para ponerme a mí en un lugar horrible, que es el lugar de un hombre que le pega a una mujer”.

“Hay testigos que dicen que Fabiola se caía, se lastimaba, se llenaba de moretones, se sacaba fotos y decías que algún día las iba a usar. Amigas de ella, colaboradoras lo decían”, reveló.

Y completó: “La causa inicia con la foto, ese ojo negro nunca existió, ese ojo negro nunca nadie lo vio, no hay un solo testigo”.

[AHORA] @alferdez habla de su procesamiento y de las diferencias con el juez Ercolinihttps://t.co/b8zF0wzmVR pic.twitter.com/UOKzSekLRH — Splendid AM 990 (@splendidam990) April 16, 2025

En relación a la fiesta celebrada en Olivos durante el aislamiento, con motivo del cumpleaños de Yañez, el expresidente aseguró que “fue un gran error”, pero que él no la organizó.

“Yo no la armé, no hice nada de eso, pero lo que sí debí haber hecho cuando me encontré frente a la situación es decir ‘esto se suspende’, se vuelven todos a sus casas”, admitió Fernández en declaraciones a Radio Splendid.

“Ese ojo negro nunca existió”



El expresidente, @alferdez, mano a mano con @fllorenteantoni



📻 #SinCorbata (Lun a Vie de 6 a 9 hs) pic.twitter.com/t11O7yrYu1 — Splendid AM 990 (@splendidam990) April 16, 2025

En otro orden de cosas, deslizó que todos le dicen “le están haciendo a Kicillof lo que te hicieron a vos” y consideró que “pegarle” al gobernador bonaerense “es un suicidio”, por lo que llamó a “cuidarlo”.

Consultado sobre si la sociedad cree que no hay peronismo sin Cristina Fernández de Kirchner, el exmandatario indicó que “lo que habría que ver es a qué aspira el peronismo”.