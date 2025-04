Facundo Moyano: “El kirchnerismo te usa o te caga”

El referente del sindicato de peajes y exdiputado nacional, Facundo Moyano, se mostró crítico con la actualidad del peronismo, al tiempo que aludió a la ola de despidos de trabajadores viales.

El justicialismo “ha tenido la oportunidad de representar un todo, pero el peronismo se ha transformado en un partido que tiene una lógica más de izquierda. El peronismo tiene que ser el eje en el esfuerzo. El peronismo no es de izquierda”, exclamó.

En cuanto al enfrentamiento entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, consignó que “es científico que te van a joder, el kirchnerismo te usa o te caga”.

“Si Axel Kicillof no tiene la decisión y el coraje de enfrentar para disputar un liderazgo en esta nueva etapa que viene, va a ser muy difícil”, alertó en declaraciones a CNN Radio.

Asimismo, explicó que “en esta tregua, Sergio Massa se ubicaría en ver qué provecho saca en esa diferencia que puede haber entre Cristina y Kicillof, no conceptual”.

Por otra parte, se refirió a los 117 despidos en la empresa Corredores Viales S.A. y afirmó: “No creo que la crisis sea del sindicato, sino del sistema vial, y este Gobierno la continúa con un organismo del Estado que es Vialidad Nacional, que no se caracteriza por la transparencia en la gestión”.

“Los 117 despidos que anunciaba, con una torpeza mayúscula, el secretario de Transporte, son el resultado de la impericia y la falta de gestión de Vialidad Nacional, que es la que, a un año y medio de gobierno, ya tendría que tener listos los pliegos para que lleguen estas famosas inversiones que estamos esperando”.

“Nosotros no pensamos que el Estado no sirve para nada, ni que el mercado no sirve para nada. Para nosotros la gestión pública puede ser buena, y se puede ver en el caso de AUBASA y AUSA”, contrastó Moyano.

En tanto, puso de relieve que “en la Ciudad han sabido tener una concesión vial que les dio recursos para poder inyectar en la Ciudad de Buenos Aires para un mejor tránsito y mayor seguridad vial”.

“Que echen gente o que hagan un tweet no me sorprende, porque es algo esperable de este gobierno. Pero acá cometen un gran error, porque están anunciando despidos con causa cuando no hay causa”, acotó el exlegislador.

Acto seguido, reprochó: “Un gobierno que se autopercibe liberal, y cuya lucha es contra la casta, se abraza con la casta y con un sistema que viene siendo poco transparente”.

“Hoy el gobierno ha tenido una impericia en el accionar, al dejar abandonada la seguridad vial en las rutas. Puede ser que el gobierno no sepa administrarla, no pueda o no quiera ¿Por qué, después de un año y medio de gestión, no están los pliegos para que vengan empresas privadas a invertir?”, interrogó.

“Una gestión seria es la que anuncia que vienen inversiones, y no que publica un tweet anunciando despidos. No hay nada para destacar del gobierno en esta área. Para ser un país potencia, como quiere el presidente, se necesitan inversiones y seguridad vial”, finalizó.