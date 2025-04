Pimpinela lanza su primer álbum sinfónico

Pimpinela vuelve a sorprender a su público. Tras el éxito de su gira internacional Noticias del Amor, y del lanzamiento de “La Trampa”, su más reciente sencillo, el dúo argentino marca un nuevo hito en su carrera con el estreno de Pimpinela Sinfónico, un álbum en vivo que reimagina sus clásicos con la majestuosidad de una gran orquesta.

Grabado en el Movistar Arena de Buenos Aires, con una formación de 60 músicos dirigida por Ángel Mahler, Pimpinela Sinfónico incluye por primera vez en más de 40 años de historia, las canciones más icónicas y los nuevos éxitos con toda su potencia, emoción e intensidad, que se suman al legado artístico de los hermanos Joaquín y Lucía Galán en uno de sus momentos de mayor plenitud de su carrera artística.

El concierto, que incluye un repertorio de 33 canciones, entre versiones originales y popurris, ya está disponible en todas las plataformas digitales, y en video en su canal oficial de YouTube.

Sigue la gira “Noticias del Amor”

Después del éxito del estreno en Estados Unidos y México de su nuevo espectáculo “Noticias del Amor”, a partir del 7 de mayo Lucía y Joaquín retoman la gira, con la que recorrerán Chile, Perú, Paraguay, Panamá, Guatemala y El Salvador.

En agosto y septiembre regresan a su segunda tierra, España. Para finalizar el año, a partir del 19 de octubre y a pedido del público, con nuevas funciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y en varias ciudades del país.

“Noticias del Amor” es una experiencia diferente a cualquier otro concierto. Es un viaje musical y visual con los grandes éxitos del dúo, que llevará al público a conocer cómo fueron cambiando el amor y las relaciones de pareja a través de las décadas. Con una puesta en escena innovadora, los hermanos se ponen en la piel de dos presentadores de noticias que, en tono de comedia, recrean las eternas discusiones de pareja a través del tiempo.

En el concierto interpretan clásicos como “Olvídame y pega la vuelta”, “A esa”, “La Familia” y nuevos éxitos como “Traición”, “Cuando lo veo” y “La Trampa”; además de rendir un homenaje a canciones icónicas de cada década, como “How deep is your love” de Bee Gees, y “Someone like you”, de Adele.