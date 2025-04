Fuertes críticas de Talerico al armado libertario en PBA y a “un Gobierno que no escucha”

La exvicepresidente de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional en el partido Unión Liberal, alejada del PRO y definida como discípula de Ricardo López Murphy, se presentará en las elecciones de medio termino en una alianza integrada por dirigentes que fueron parte de la UCeDé, con fuertes críticas al armado de La Libertad Avanza en territorio bonaerense.

Lanzó su candidatura en febrero de este año y selló su presentación con la frase: “Le vamos a dar a los bonaerenses una alternativa liberal, republicana y democrática”. Además, reclamó al presidente Javier Milei que escuche y no se encierre en una burbuja.

“La propuesta que recibí es para liderar la lista de diputados nacionales en octubre”, enfatizó Talerico ante ANDigital.

Recorre toda la provincia de Buenos Aires -según dijo-, de la mano de Miguel Donadio, expresidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca entre 2017 y 2019, identificando gente que “ha sufrido grandes desilusiones” con la clase política argentina (los heridos de la casta, como definiría el presidente Javier Milei).

Sobre esta actividad, mencionó que “se van incorporando muchos nombres y personas que nos van a acompañar en la construcción de una alternativa para las elecciones provinciales”.

Por otra parte, señaló que están trabajando contra reloj, “porque el cambio de las reglas de juego de acuerdo a la interna peronista es permanente, vamos a redoblar los esfuerzos”.

Vale recordar que Talerico, como integrante de la UIF, tuvo intervención en muchísimos casos de corrupción de la Argentina, uno de los mas resonados, el de José López con el revoleo de los bolsos en el convento.

En relación a su paso por la UIF, destacó que “pude ver un problema que atraviesa todos los problemas de nuestro país, porque es cuando el funcionario publico no solamente se enriquece de una manera extraordinaria de la plata que va a su bolsillo de sus negocios o de la plata que va para la política, sino que todo ese dinero engrosa los impuestos que nosotros tenemos que pagar porque es un Estado que es un barril sin fondo”.

“A veces uno escucha hablar de las políticas publicas, pero cuando vas al día a día de los pueblos, se ve que la realidad contrasta con eso que se hace en un escritorio”, acotó.

En su reclamo sobre estos temas, pide solucionar problemas reales de la provincia, como es funcionamiento de hospitales, la infraestructura de las escuelas, “donde no tenemos maestros bien pagos, no tenemos médicos en muchos lugares, donde el hambre y el 40 % del Conurbano no tiene cloacas, agua potable, electricidad, caminos..., estamos en una Argentina que hace muchos años está en un declive total, con una clase política que es siempre la misma y responsable de todo esto”.

Respecto a la alianza de LLA-PRO en el territorio bonaerense, la dirigente de Unión Liberal, dijo ser “una de las primeras en ver el año pasado, que dejaban a Cristina Fernández competitiva”.

“Y vi que otra vez LLA iba a tratar de polarizar la elección con ese pasado argentino, y a Sebastián Pareja, que dejaron para el armado en la Provincia, que según una denuncia en el programa de Carlos Pagni, donde describe que están buscando lo peor de la provincia de Buenos Aires, eso se ve en cada uno de los pueblos”, aseveró.

Según afirmó Talerico, en LLA “le están llevando a los bonaerenses una propuesta que es una verdadera estafa”.

Distanciada y dolida con el partido de Mauricio Macri, dijo no poder creer que el PRO que “cuando se fundó tenía una convicción y unos valores muy importantes para el cambio que necesitaba la Argentina, hoy se mezcle en la ola libertaria violeta con eso que va a ser un enchastre”.

“Para mi es una estafa a la gente decirle que estamos polarizando con el kirchnerismo en esta elección. Sin duda nuestra propuesta va a ser antikirchnerista, con lo cual nuestras bancas van a ser antikirchneristas; las bancas de los concejales y de los legisladores van a ser una propuesta en contra de ese país tan feo que nos trajo el kirchnerismo a la argentina y vamos a ocupar esos lugares”, prometió.

“Esto de polarizar con el kirchnerismo y enchastrándose en listas violetas con impresentables en muchos lugares, no es nuestra alternativa”, completó.

En otro orden de cosas, animó a que “la nueva grieta que tenemos que tener no es tanto ideológica, la grieta tiene que ser la ética institucional y pelearnos contra los corruptos, lo que vemos en los pueblos que se llenaron los bolsillos desde siempre”.

Al referirse al ajuste del Estado que hizo el Gobierno, planteó que “está bien, pero esto de seguir manteniendo ciertos beneficios o ciertos privilegios y no prestarle atención a las políticas productivas del desarrollo productivo de la Argentina, para mi otra vez están errando el camino”.

En relación con inmenso aporte que realiza el campo en materia de producción, trabajo y divisas, la oriunda de Colón, arremetió contra la mesa de enlace agropecuario como un sector que “no representa los intereses de los productores, porque son personas que empiezan a verse afectadas por intereses y discusiones que no tiene que ver con la economía real”.

Muy preocupada por la impronta de la figura presidencial, la dirigente indicó que “nadie quiere volver para atrás, pero empieza a haber mas ruidos, yo tengo un estilo presidencial que para nada me representa, con una agresividad desde la máxima investidura del poder que no nos representa en lo cultural. Nadie quiere involucrarse con una mugre que se está gestando y que te pasa por arriba”, reiteró preocupada.

Sobre el préstamo del FMI, consideró que las medidas del Gobierno “vinieron de la mano del programa del Fondo para desembolsar otra vez mucho dinero para la Argentina, aparentemente necesario porque lo que nos dejó Sergio Massa era una debacle total; lo que hizo ese señor a quien yo denuncie, es criminal”, deslizó.

En su análisis alentó que que “ahora el gobierno necesita traernos a nosotros tranquilidad, estabilidad, hace mucho tiempo los economistas están diciendo que Argentina crece. En la medida que exporte, que traiga divisas al país, reactivará las industrias, el trabajo, el desarrollo, no va a ser al revés, porque tenemos un sueldo que en dolares es un montón pero reventando la industria argentina”.

“Creo que junto a estos deberes que sin duda hay que hacer, hay que ver como sigue todo para restablecer las condiciones de desarrollo con productividad generando trabajo”, enfatizó Talerico en el diálogo con ANDigital.

“Si no generamos esas condiciones, me parece que es un modelo que se puede agotar y de nuevo tener una crisis de atraso cambiario, de ese cuento que vimos tantas veces los argentinos con un peronismo kichnerista, que empieza a jugar cuando esas variables empiezan a estar inestables y los volvemos a ver en la calle, los volvemos a ver como presionan a los gobiernos”, cerró.

Inmediatamente señaló un anhelo de la actual política: “Hay un tema fundamental en este gobierno de Milei, y es que escuche. Yo estuve un año peleándome por un juez impresentable (Ariel Lijo), no podemos perder un año discutiendo por cosas que tienen que hacerse, sabemos que la frazada es corta y que las van a ir haciendo de a poco, pero hay otras que las necesitamos con urgencia y sobre todo, necesitamos un gobierno que escuche, porque van a gritar a Estados Unidos que somos el mejor gobierno de la historia y yo camino la provincia de Buenos Aires y veo que eso no está en la vida de la gente”.

“Cuando un gobierno se empieza a encerrar en una burbuja y pierde la noción de la realidad, pasa también un poco lo que le pasó al gobierno de Mauricio Macri, que perdieron esa lectura de lo que estaba pasando en la calle, lo que estaba pasando en la vida de la gente, y cuando un gobierno deja de escuchar, los resultados ya los tenemos en nuestra historia política”, concluyó la aspirante parlamentaria.