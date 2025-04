Alfonsín candidato: apuntó contra el Gobierno “menos democrático y menos federal desde 1983”

En dialogo con ANDigital, el histórico dirigente radical Ricardo Alfonsin, alejado del centenario partido a nivel orgánico, explicó el porqué de su candidatura a diputado nacional en las elecciones provinciales de medio término y arengó a conseguir mas bancas para oponerse a las medidas de un Gobierno nacional al que “no le importa la pobreza, no lo conmueve lo social”

Si bien aclara que integra un frente, el exembajador en España durante el Gobierno de Alberto Fernández, dice que su presencia como candidato a legislador nacional, es para que las ideas que representan a la Unión Cívica Radical “estén presentes en un debate electoral de la provincia de Buenos Aires”.

El dirigente -ahora abiertamente frentista-, vuelve para reflotar la esencia del radicalismo y justifica su reaparición diciendo que hoy “usan el nombre de la UCR desde el punto de vista de lo que es importante en el partido, pero no tienen nada que ver”.

“Esta es la verdad aunque no lo quieran reconocer algunos porque les resulta imposible superar ciertos sentimientos que a esta altura ya tendrían que estar superados”, completó.

Junto a Silvia Saravia de Libres del Sur, Gustavo López de Forja y Martín Canay de Socialistas, fue conformado y presentado a principios de abril, el Frente Amplio por la Democracia, que competirá en las próximas elecciones este año.

Según Alfonsín, a la UCR la rompieron para armar Cambiemos, “que es un frente de derecha y las ideas que vienen defendiendo Cambiemos, Junto por el Cambio, poco tienen que ver con las ideas de la Unión Cívica Radical”.

“Vamos a ir a pelear por la diputación porque hay que cambiar, hay que ponerle freno a este Gobierno, hay que obligarlo a cambiar”, animó.

Según su análisis, “hoy tenemos muchos mas problemas que arreglar la macro, este es el Gobierno desde 1983, menos republicano, menos democrático, menos federal”.

Sobre esta aseveración, destacó que la administración libertaria “retiene a la provincia de Buenos Aires, 10 billones de pesos, ilegalmente se los retiene, fondos que corresponde a los bonaerenses”.

Por otra parte, aseveró que “este es el Gobierno mas injusto socialmente que hay, cree que arreglando la macro todo se va a arreglar, creen que arreglando el tipo de cambio o el equilibrio fiscal van a solucionar los problemas sociales, y no estoy en contra de esto, pero hay que arreglar muchas cosas mas antes”.

Somos parte de un pueblo con los mismos deseos: vivir dignamente y tener nuestros derechos garantizados.⠀

Saldremos a la calle las veces que sea necesario, porque el afecto y la energía de ustedes nos empujan a seguir creyendo en una sociedad más justa.⠀⠀

Vamos a lograrlo.👊 pic.twitter.com/EzOgK0Inya — Frente Amplio por la Democracia (@frenteampliofad) April 11, 2025

Consideró ademas, que al actual Gobierno nacional no le importa la pobreza, no lo conmueve lo social, porque “no lo va a resolver este señor (Javier Milei), porque para este señor estas cosas no son problemas políticos, son problemas personales y cree que cada uno debe resolver derechos que son fundamentales para vivir con dignidad”.

“Para este Gobierno la justicia social es un robo, para este Gobierno la justicia social es una aberración ¿Como vamos a esperar que aplique políticas que puedan orientarse en función de criterios éticos para poder construir sociedades justas, de un señor que piensa de esta manera?”, se preguntó Alfonsín.

Luego advirtió: “Si les va bien en octubre, van a cerrar las universidades públicas, o las van a arancelar, no tengan dudas que si les va bien, van a introducir reformas laborales que van a perjudicar mas al trabajador”.

El líder radical, oriundo de la ciudad de Chascomús, recordó también, que él fue el ultimo candidato a presidente del radicalismo en las elecciones generales de 2011, desde allí a la fecha, acusó al centenario partido de no haber producido un solo debate para analizar la falta de candidatos.

Al explicar la poca influencia política que tiene hoy la UCR, dijo que el progreso que tuvo el partido en 2011 y 2013, donde con la alianza con el Socialismo y Libres del Sur sacaron el 26% de los votos, fue porque “lo destruyeron, destruyeron el frente amplio y con eso destruyeron al radicalismo”.

Así las cosas, pidió “que se hagan cargo los que son responsables por acción y los que son responsables por omisión dentro de la UCR”.

Respecto a la salida del cepo, Alfonsín afirmó que terminará mal: “Me preocupa mucho las medidas que van a tomar durante el tiempo que la gente no advierta que esto termina mal. A la élite económica le conviene, siempre han recibido con mucho entusiasmo cuando aparece el FMI, mientras los sectores de clase media y a los trabajadores siempre se oponían a las deudas contraídas con el fondo, y la historia, siempre le dio la razón a los trabajadores y a la clase media y a los que se preocupaban por conseguir sociedades mas justas”.

No se puede creer tanta frivolidad y falta de seriedad, tanta torpeza. Es como si no tuvieran conciencia del lugar q ocupan, de lo q deben ser sus conductas, de las penurias de millones de compatriotas. ¡Y fueron ellos mismo los q enviaron esta foto a los medios! pic.twitter.com/oMCrPG9Lp2 — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) April 15, 2025

“Estados Unidos hace exigencias a la Argentina que son las que les convienen a ellos pero no a nuestro país. No se alegren por tener que ir al Fondo Monetario Internacional, y piensen en una situación donde no tengamos que apelar a esa opción”, concluyó el hijo del presidente de la restauración democrática.