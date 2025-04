Política | 19 abr 2025 Ultraoficialista Benegas Lynch refuerza el relato libertario: “El balance de estos 16 meses no puede ser mejor” “Reconstruimos la credibilidad, no hay más control de precios ni de cambios, no hay déficit fiscal ni cuasifiscal, y se saneó el Banco Central”, arguyó el diputado nacional de LLA.

Alberto Benegas Lynch.