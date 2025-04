El Gobierno porteño despidió al argentino “más importante de la historia”

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires despidió con honores al Papa Francisco, fallecido este lunes en Italia a los 88 años.

Profundo dolor por el fallecimiento del Papa Francisco. Un porteño que trascendió fronteras y llevó su mensaje de paz, justicia y humildad al mundo entero. Su legado nos seguirá iluminando a muchos. Es un momento de infinita tristeza para la comunidad católica en particular, pero… — Jorge Macri (@jorgemacri) April 21, 2025

“Profundo dolor por el fallecimiento del Papa Francisco. Un porteño que trascendió fronteras y llevó su mensaje de paz, justicia y humildad al mundo entero”, enfatizó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Asimismo, sostuvo que “su legado nos seguirá iluminando a muchos. Es un momento de infinita tristeza para la comunidad católica en particular, pero para toda la humanidad en general”.

Por su parte, la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, afirmó que “el Papa fue el argentino más importante de la historia. Al ser nombrado Papa, su historia se unió a la del mismo San Pedro, a los 266 Papas que lo precedieron y a la construcción espiritual de Occidente. Ningún otro argentino alcanzará jamás su trascendencia universal e histórica”.

“Cuando Jorge Bergoglio asumió como Francisco el 13 de marzo de 2013, un periodista escribió: ‘De ahora en adelante, Francisco jamás caminará solo’. Siempre estaría rodeado de personas, sin volver a caminar a solas como tanto le hubiese gustado”, sumó la dirigente PRO a través de una columna publicada en Infobae.

En igual tono, reseñó: “Aquel hombre común que viajaba en subte con un maletín de cuero para llegar a la Catedral Metropolitana debió renunciar a su escala personal. Cada gesto, cada silencio, cada palabra, adquirió un peso papal. Y por eso también, decidió no volver a la Argentina: no regresar fue un sacrificio. No pisar su iglesia en Flores, no recibir el cariño de millones de argentinos, fue una decisión sabia y generosa. Un mensaje. Francisco estaba en el mundo para unir y traer paz; volver podía producir lo contrario. Él lo sabía”.

“Más allá de las creencias religiosas, Francisco nos deja un propósito: tener el valor y la serenidad para luchar por un mundo mejor. Francisco puso la vida humana por encima de cualquier otra condición. Ese rumbo no puede tener error”, anexó, para luego dar cuenta que “de los muchos momentos que nos deja su papado, quiero rescatar uno muy humilde que expresa su corazón”.

“Hoy el mundo ha perdido a Francisco. Pero mientras lo recordemos y honremos sus enseñanzas, no morirá del todo: su voz escapará a la muerte para guiar nuestros corazones”, completó Muzzio.