Películas que no sabías que estaban basadas en novelas

El 23 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Libro y la plataforma Max lo celebra invitando a descubir algunas historias que seguramente no sabías que fueron primero una novela.

Detrás de algunas de tus películas favoritas hay historias que nacieron en páginas antes de llegar a la pantalla grande. Un viaje cinematográfico repleto de acción, drama, suspenso y hasta comedia que demuestra que la literatura y el cine hacen una dupla fascinante.

¿A qué no sabías que estas películas están basadas en libros?

Megalodón (2018)

Basada en la novela Meg: A Novel of Deep Terror de Steve Alten, esta aventura submarina protagonizada por Jason Statham te hará pensarlo dos veces antes de meterte al mar.

Locamente millonarios (2018)

Inspirada en el bestseller de Kevin Kwan, esta comedia romántica con Constance Wu y Henry Golding es un festín de lujo, amor y drama familiar.

Al filo del mañana (2014)

Tom Cruise y Emily Blunt protagonizan este electrizante thriller de ciencia ficción basado en la novela japonesa All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaka.

Buenos muchachos (1990)

Un clásico del cine de mafiosos dirigido por Martin Scorsese y basado en Wiseguy de Nicholas Pileggi. Con un elenco legendario que incluye a Robert De Niro, Ray Liotta y Joe Pesci.

Un día para sobrevivir (2011)

Liam Neeson lidera esta historia de supervivencia extrema inspirada en el libro Ghost Walker de Ian Mackenzie Jeffers.

Sin límites (2011)

Bradley Cooper y Robert De Niro protagonizan este thriller basado en The Dark Fields de Alan Glynn, donde una píldora desbloquea el 100% del poder del cerebro... ¡pero con consecuencias!

Siempre Alice (2014)

Julianne Moore brilla en esta conmovedora historia sobre el Alzheimer, basada en la novela homónima de Lisa Genova.

Asesino sin memoria (2022)

Liam Neeson regresa con esta película de acción basada en el libro De Zaak Alzheimer de Jef Geeraerts.

Striptease (1996)

Demi Moore protagoniza esta historia basada en la novela homónima de Carl Hiaasen, donde una ex agente del FBI se adentra en el mundo del striptease por una noble causa.