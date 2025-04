Advierten por los “intereses” detrás del vaciamiento de la Casa de Moneda

Las y las trabajadores de Casa de Moneda elevaron la voz “para que los habitantes de este suelo sepan la situación real en cual se encuentra está empresa pública líder en impresión de seguridad”.

En este sentido, dieron cuenta que “el cambio de Gobierno fue decisivo”, pues “es la primera vez en la historia que Casa de Moneda no es convocada para hacer la impresión de la moneda nacional. Las licitaciones privadas han sido satisfechas con proveedores del exterior”.

“No es casualidad que se quieran aprovechar de la paralización de la obra de renovación tecnológica de la planta de producción de billetes. Como consecuencia de esta situación hemos sufrido despidos y pasamos a ser un laboratorio para implementar políticas de retiros voluntarios, sumado a los ajustes y cambios abruptos que surgieron desde la intervención”, informaron en el marco de una radio abierta en las instalaciones de Avenida Antártida Argentina 2085.

Asimismo, consignaron que “el cierre definitivo de planta Don Torcuato, el desguace del jardín maternal, el desmantelamiento de la dirección empresaria ha dejado a Casa de Moneda sin presentarse a las licitaciones públicas y privadas. Corren riesgo distintos productos de la cartera de negocios, muchos de alta seguridad como son los pasaportes”.

“Todavía no sé ha tomado conciencia del significado que tiene este tipo de documento, que no sólo debe cumplir con los estándares de seguridad internacionales, sino que emitir el pasaporte argentino es un servicio público imprescriptible, que no puede ser delegado por la Nación. No debe ser objeto del lucro o el beneficio de terceros exclusivamente”, advirtieron.

Del mismo modo, explicaron que “Casa de Moneda tiene productos diversos más allá de las monedas y billetes”.

“En el último tiempo algunos medios de comunicación demonizan a nuestra empresa como la responsable de la falta de las chapas patentes. Queremos decir que las chapas están siendo distribuidas discrecionalmente dentro de la órbita del Ministerio de Justicia con la finalidad de generar malestar en la población y así actuar como una profecía autocumplida, remarcar la ineficiencia del Estado como industria”, plantearon.

Por último, mencionaron que “detrás de la ‘deficiencia estatal’ se esconden intereses. No buscan mejorar la calidad de vida de los argentinos sino que el principal objetivo es crear políticas cuasimonopólicas de un puñado de proveedores del Estado”.