Carrió apuntó contra Macri, Milei, Cristina y el pelo de Adorni

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, confirmó que será candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires, dado que “la República está en peligro” y “hay riesgo de autocracia, acá y en el mundo”.

En este sentido, planteó que “en todas las naciones hubo un desgaste enorme de las repúblicas. La desindustrialización y la caída de las clases medias generan resentimiento social” y “discursos regresivos” como el de Javier Milei, a quien caracterizó como “un actor, un gran actor, y tiene con qué para serlo. La política del desprecio al otro es parte de esa invención”.

Consultada por la relación con su exsocio político, Mauricio Macri, reveló que dejó de hablar “pero sí le mando saludos a su familia, a Juliana, esa nena divina. Yo quise lo mejor de él, pero él tiene una sombra terrible. Con su jugada él disolvió Juntos por el Cambio. Él aniquiló a Horacio Rodríguez Larreta. Él la usó a Patricia”.

“Macri lideró y no supo. No existe más Juntos por el cambio. Ahora hay que construir nuevas herramientas”, resumió.

“Sabe que el ajuste fiscal era necesario. De hecho, quienes hacen el ajuste fiscal son los mismos macristas, son los mismos, de hecho, yo me llevo muy bien con todos. Nadie duda del equilibrio fiscal, pero, ¿a costa de qué? Le pediría a Milei que sea humano. Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei son iguales. Ambos representan un retroceso”, bramó Carrió en declaraciones a A24.

En torno a los candidatos en la Ciudad de Buenos Aires, explicó que “Silvia Lospennato no es de capital. No conoce la capital. Tampoco Manuel Adorni. No sé ni lo que dice Adorni, además que tiene el pelo raro”.

“Voy a ser candidata en octubre por la provincia de Buenos Aires. Creo que Cristina Kirchner también lo será”, insistió.

“La implosión del PRO y la falta de definición sobre sus alianzas hizo que tengamos que ir solos a las elecciones para tener una propuesta nítida, para poner el foco en los vecinos, para no meternos en una interna que no nos corresponde, pero además en un posicionamiento político del PRO con La Libertad Avanza, que no queremos entrar ahí”, completó.

Finalmente, aludió al fallecimiento del Papa Francisco y resaltó que “fue un gran líder espiritual. Las formas son la sustancia de las cosas. Hay que tener alegría porque lo tuvimos”.