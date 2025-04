Tras el video del escándalo, Moretti se toma licencia en San Lorenzo y se “auto-denunció”

El todavía presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti, hizo dos anuncios este miércoles luego de quedar en el centro de la escena por la filmación en la que se lo ve recibiendo presuntas dádivas para fichar a un juvenil: por un lado anunció que pedirá licencia en el club y por el otro se auto-denunció para que se investigue el hecho.

“Hoy a primera hora, junto a mi abogado presentamos una auto-denuncia a través del sistema de recepción de denuncias de la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que se investigue la burda maniobra con la que se busca mancharme”, explicó el todavía mandamás cuervo desde sus redes sociales.

Previamente había explicado por la misma vía que “con el fin de ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen, desde mañana tomaré una licencia a mi cargo como presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Me presentaré a primera hora tanto en la justicia ordinaria como en el Tribunal de Ética y disciplina del club para demostrar mi absoluta inocencia”.

“Está licencia la tomo con el fin que la justicia investigue con absoluta tranquilidad y transparencia. San Lorenzo está por encima de todo y de todos”, remarcó.

Moretti quedó en el centro de un huracán tras la emisión en Canal 9 de un video en el que se lo ve junto a Francisco Sánchez Gamino, hasta ese momento director de Estudios para el Desarrollo Nacional de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, y a María José Scottini, empresaria y funcionaria municipal durante la gestión del intendente Pablo Bruera.

En esos minutos de filmación se ve a Moretti abriendo la puerta de su oficina en el club de Boedo, recibir a Scottini y a quien filma con una cámara oculta y, tras sentarse en un sillón, recibir entre 20 y 25 mil dólares de parte de la mujer con el presunto objetivo de que su hijo sea fichado por el club.

“¿Cómo está el nene, bien?”, pregunta Moretti mientras guarda en un bolsillo interno de su saco el fajo de dólares que decidió no contar.

Vale decir que el oriundo de La Plata Sánchez Gamino fue echado del Ejecutivo de Javier Milei este martes por la mañana, a poco de la aparición del video, y que el Gobierno se desentiende de un funcionario cuyo objetivo era barrer de ñoquis el Estado”…

Scottini, por su parte, pasó de negar ser ella quien aparece en el video, a sostener que el dinero que le dio a Moretti no tenía como finalidad fichar a su hijo sino “entregar una donación” para arreglar las instalaciones de la institución, fundamentalmente el campo de juego.

“Yo tengo un hijo que jugó siempre al fútbol en Lanús, quedó libre y hubo la posibilidad de llevarlo a San Lorenzo, lo probaron y quedó. Ahí me acerco a Marcelo y, viendo las condiciones en las que se encontraba el césped de las canchas de inferiores, los vestuarios y demás, me comunico con él, tuvimos charlas e hicimos una donación”, le relató la mujer a Diego Díaz en su programa de streaming, en el que recalcó que “yo no fui a coimear a nadie”.

Según trascendió en las últimas e intensas horas, todo fue filmado en mayo del año pasado, y aparentemente el expresidente Matías Lammens le habría enviado mensajes al propio Moretti hablándole del video, con lo cual el tema no es nuevo, al menos para el micoclima del Ciclón.