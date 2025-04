Otro éxito mundial llega a la cartelera porteña: “La función que sale mal”

La función que sale mal, el fenómeno teatral internacional, estrena su versión local el próximo 4 de junio en el Multiteatro, con funciones de miércoles a domingos y entradas ya a la venta vía Plateanet y en la boletería de la sala, Corrientes 1283.

La obra está protagonizada por Diego Reinhold, Héctor Díaz, Fredy Villareal, Dan Breitman, Victoria Almeida, Gonzalo Suárez, Maida Andreanacci y Federico Ottone, con dirección de Manuel González Gil.

Hasta la fecha, La función que sale mal ha sido vista por más de 2 millones de espectadores en todo el mundo.

Desde su estreno en 2012 en Londres, la obra tuvo producciones en más de 30 países, incluyendo Estados Unidos, Australia, Francia, España, Alemania y México.

Una historia de crimen...más o menos: Hay un asesinato, hay un detective, pero también hay un elenco que no podría hacer las cosas peor aunque lo intentara.

En La función que sale mal los actores de la Sociedad de Teatro de Cornley ponen todo su empeño en presentar un drama serio… pero lo que termina pasando en escena es un caos desternillante.

Paredes que se caen, actores que se olvidan los textos, utilería fuera de control y una coreografía del desastre que no te deja parar de reír.

The New York Times la definió como “el equivalente teatral de un desastre de múltiples autos en cámara lenta” y The Huffington Post la rotuló como “la obra más graciosa jamás vista”.

¿Quién mató a Charles Haversham? Nadie lo sabe. Pero la risa está garantizada.