El cierre de la gira “30 años” de NTVG será en La Plata

No Te Va Gustar protagonizó uno de los shows más imponentes del Rock en Baradero, donde no sólo arrasó con un set list poderoso, sino que volvió a sorprender a su público argentino con un nuevo anuncio.

Es que el próximo 8 de noviembre regresan a La Plata, una ciudad que siempre los recibió con los brazos abiertos y que los espera con ansias para darle el cierre ideal a su gira 30 años.

En esta ocasión, se presentarán en el Estadio Uno con entradas ya a la venta vía Livepass, para ponerle fin a una etapa llena de éxitos, luego de recorrer miles de kilómetros y de llenar estadios tanto nacionales como internacionales.

Tras haberse presentado en los festivales más convocantes del país, como el Quilmes Rock, el Rock en Baradero, su show en Mar del Plata con entradas agotadas y haber anunciado sus dos fechas en el Movistar Arena junto a la Orquesta Filarmónica de Medellín, la banda le dará un cierre épico a su gira 30 años en la capital bonaerense.

