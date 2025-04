Martín Lousteau salió del grupo

La senadora nacional de la Unión Cívica Radical Carolina, Carolina Losada, reveló que el presidente del Comité Nacional partidario, Martín Losteau, dejó de formar parte del chat grupal del bloque tras un “desacuerdo”.

“Sólo fue eso. Cambios inminentes no va a haber. Su mandato termina a fin de año”, aclaró la legisladora santafesina en declaraciones a LN+.

Tras marcar que “en todas las reuniones que hemos tenido, nos hemos expresado todos a favor de ficha limpia”, fue consultada sobre si Lousteau adhería a esta postura y la respuesta fue categórica: “Lousteau no está más en el chat del bloque”.

“No está más. Hará dos semanas que se fue... Los temas pasan todos los días, hubo una discusión por un tema anterior. No estuvo de acuerdo con el resto del bloque y se fue del chat. Él mismo decidió irse. Y por ahora es eso. Sólo se fue del chat. Habría que preguntarle a él en todo caso qué pasó”, matizó.

De todos modos, Losada recalcó: “Sinceramente, no creo que haya alguna sorpresa. No creo que esté en contra. Es más, si bien no lo hablé en forma directa con él, no hay ningún indicio. Cualquier senador que se precie de ser una persona de bien, no puede estar en contra de ficha limpia. No podés ¿Querés que haya gente con ficha sucia?”.

“Cambios inminentes no va a haber. Creo que termina su mandato a fin de año... Hay que entender también que todos los partidos políticos están en un momento desafiante. La irrupción de Javier (Milei) y otros outsiders hizo que las cosas se vean de distinta manera”, acotó.

Finalmente, sostuvo que “hay mucha gente muy valiosa que lleva muchos años en política. Mi percepción sobre los políticos era la peor del planeta. Yo me metí justamente para aportar mi granito de arena y que eso cambie. Dicho esto, cuando entré, así como vi cosas mucho peor de las que me imaginaba, vi un montón de gente que labura con responsabilidad, que es honesta”.

“Para mi, no es blanco o negro. No es Milei o Cristina Kirchner. El oficialismo nos quiere llevar a pensar un poco esto. Muchos de los partidos que apoyamos al Gobierno… Nadie puede decir que nosotros como bloque o el PRO no ha apoyado al Gobierno durante todo este tiemp, pero tenemos una mirada institucional y republicana que es valiosa”, completó la senadora radical.