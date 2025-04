Aseguran que el punto clave de las legislativas “es si el PRO sigue existiendo o no”

El analista político Hugo Haime se refirió al panorama electoral de cara a las elecciones legislativas y analizó las principales tensiones y escenarios que atraviesan a las distintas fuerzas políticas.

“El caso en general ya tuvimos el ejemplo de Santa Fe, donde el nivel de presentismo fue bajo”, en tanto que en la Ciudad de Buenos Aires “la experiencia indica que los números finales están siempre sobre la última semana”, por lo que “todo lo que hay ahora es muy provisorio”, contextualizó en declaraciones a la AM 950.

“Hay que ver en qué lugar sale La Libertad Avanza y el PRO. Esa es la pelea básica que hay. La pregunta es: ¿La Libertad Avanza se chupa al PRO? ¿Van juntos o van separados en la provincia de Buenos Aires?”, interrogó, para luego dar cuenta que “el tema no es si gana Leandro Santoro o no. Santoro puede ganar o no ganar. El nudo de la historia está en si el PRO sigue existiendo o no”.

Acto seguido se refirió a la mala performance oficialista: “Le fue muy mal en Santa Fe, le fue muy mal en la elección a intendente en Clorinda, Formosa. Hay elecciones en Salta, en Chaco, en Jujuy. No le va a ir bien”, por lo que “La Libertad Avanza necesita ganar la Capital o por lo menos estar por encima del PRO”.

Respecto al candidato de Unión por la Patria, Haime explicó que “Santoro como tal intenta expresar a un progresista que tiene que ver con el peronismo y tiene que ver con otros sectores sociales. No expresa necesariamente el kirchnerismo”. Por eso, remarcó que su candidatura “no es la misma historia que en la provincia de Buenos Aires”.

“El resultado de la Capital condiciona la política de alianza sobre la provincia de Buenos Aires, eso es lo que pasa”, aseveró Haime y describió una “danza” entre los liderazgos de la oposición: “Macri le dice a Milei ‘dejá de comprar dirigentes y hagamos una alianza PRO-La Libertad Avanza’, y Milei le contesta: ‘yo no compré dirigentes, vengan todos con La Libertad Avanza’”.

“El nudo de la historia es ese, y hay que ver qué decisión toma Macri”, insistió y planteó que “todos los partidos políticos están estallados y después de la elección del 25 es donde vamos a poder ver con más claridad una reestructuración del escenario político”.