Bregman: “El FMI no da préstamos, establece mecanismos de dominación”

La referente del PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman, rechazó el nuevo endeudamiento con el FMI, al tiempo que cuestionó la “forma de debate” que propone el presidente Javier Milei.

Tenemos que salir por miles a la calle y ¡yanquis go home!

“Como siempre denunció la izquierda, el FMI no da préstamos, establece mecanismos de dominación”, indicó, para luego arengar: “Tenemos que salir por miles a la calle y ¡yanquis go home!”.

Por otra parte, con una foto de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, bramó: “El único lenguaje que entienden es el de la movilización. Si salimos a la calle, se les borra la sonrisa a esos dos motosierras. Menos palabras y más lucha para echar al FMI”.

Menos palabras y más lucha para echar al FMI.

“Violan la legislación nacional e internacional vigente, así como las propias normas del FMI, para sostener las campañas políticas de los gobiernos que consideran aliados. Eso es claro. Ahora, en lo que hay que avanzar es en derribar esa máxima que nos han impuesto y que dice: ‘las deudas se pagan’”, acotó la diputada nacional con mandato cumplido.

Así las cosas, puso de relieve que “claramente, la deuda externa es una estafa y no hay por qué pagarla, están todos elementos jurídicos y políticos para desconocerla. Quien no quiera discutir eso y solo critique a Georgieva y a Milei, por más efusividad que le ponga, no está diciendo que el ajuste en jubilaciones, salud y educación pública va a continuar. Con el Fondo no hay salida”.

En otro orden de cosas, advirtió que “Milei instaló hablar de ‘mandriles’, refiriéndose a la oposición a la que él cree ‘someter’. Se cree ganador y gracioso, pero no lo es. No sólo porque su fracaso nos llevó de nuevo al FMI, sino porque desliza la idea de que ‘ganarle a otros’, significa ‘someterlos sexualmente’, violarlos, ultrajarlos. Un espanto”.

Milei instaló hablar de "mandriles", refiriéndose a la oposición a la que él cree "someter". Se cree ganador y gracioso, pero no lo es. No solo porque su fracaso nos llevó de nuevo al FMI, sino porque desliza la idea de que "ganarle a otros", significa "someterlos sexualmente",…

“Me niego a compartir esa forma de debate. Me niego a que, para tener likes, haya que escalar en groserías y brutalidades que causen impacto. Me niego a normalizar que, en el debate político, se reemplace la argumentación y la polémica, por la metáfora de una violación y los ‘violadores simbólicos’ se enorgullezcan de ello. Basta”, sentenció Bregman.