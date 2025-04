Germán Martínez condenó la “intromisión electoral” del FMI en Argentina

El titular del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, criticó el posicionamiento político expresado por la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, al tacharlo de “intromisión electoral”.

El legislador santafesino recordó que Mauricio Macri cuando era presidente había pedido a los argentinos que se enamoraran de la entonces titular del FMI, Cristine Lagarde, “pero ahora tenemos a una titular del FMI, Georgieva, que nos pide que votemos a Milei. Eso no se había dado nunca en la historia argentina”.

“Recuerdo fotos glamorosas, con sonrisas, de titulares del FMI con Menem, con Cavallo, con Macri, con Caputo. Pero que haya no solo una intromisión política, sino una intromisión electoral del FMI en la vida institucional de la República Argentina, eso no lo habíamos visto nunca”, insitió en declaraciones a la AM 750.

Así las cosas, evaluó que “son muchos los sectores de la vida institucional y política que tienen posiciones parecidas a las que expresó el organismo, aunque no lo digan en voz alta, porque han sido esos espacios legitimadores de la política económica del FMI hacia la Argentina”.

“Cuando se votó en la Cámara de Diputados el acuerdo del FMI de Milei, nadie conocía el contenido del acuerdo, porque ni siquiera había sido firmado a nivel de staff técnico. Lo votaron a ciegas”, recordó Martínez, y añadió que “entonces, nosotros, desde el PJ, decimos que esta política económica ya no es la que Milei puso en consideración cuando lo votaron, sino la política definida por el FMI, no nos equivocamos”.

“Ahora esa política económica, la propia titular del Fondo pide que tenga legitimidad electoral, por eso sale a hacer campaña por Milei. Somos nosotros, los argentinos, los que tenemos que cuidar la soberanía política y la independencia económica”, finalizó el jefe de la bancada opositora en la Cámara baja.