Ante el FMI y el BID, Sturzenegger destacó los “efectos positivos” de la desregulación

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, participó esta semana de dos conferencias organizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington DC.

“En un complejo contexto global, Argentina vuelve a insertarse en el mundo con un mensaje de modernización, menos burocracia y más libertad económica”, puntualizó el funcionario.

Durante el evento “Debate sobre la Economía Mundial: crecimiento y resistencia en un mundo incierto”, el cual fue organizado por el FMI, destacó los “efectos positivos” de la desregulación y el superávit fiscal para la economía argentina, mientras que también se mostró esperanzado por las negociaciones comerciales con Estados Unidos, con el objetivo de reducir los aranceles entre ambos países.

“Argentina nunca más va a tener déficit fiscal. Vamos a tener superávit y el presidente Javier Milei, habiendo heredado un déficit del 5 % del PIB, en tan solo un mes equilibró el presupuesto y lo ha mantenido. Mucha gente pensó que era imposible, yo incluido, y aun así se hizo y se ha sostenido”, acotó Sturzenegger.

