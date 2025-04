“Melancolía y otros vicios modernos”, lo nuevo de Muñecas

Muñecas presenta su cuarto álbum de estudio Melancolía y otros vicios modernos, placa que cuenta con la participación de Tuta Torres (Babasónicos) en producción (“El Toxi”), Percii, Dani Pérez, Fede Falco y Billie Gómez en mezcla y Santiago De Simone en master.

Este disco es una vuelta a su primer álbum, no lo es de manera literal, sino que es un regreso a ese sonido, pero con más experiencia y con una versión más pulida y sofisticada de la banda. Representa el cierre de un ciclo, pero con la mirada puesta en lo que viene.

Una mirada en retrospectiva, para analizar y reconocer que, de una forma u otra, el grupo siempre habla de lo que les pasa.

Muñecas explora distintos lugares que ponen en conflicto, en análisis o en observación a las personas en su vida cotidiana. Si miramos en conjunto las temáticas de estas canciones, podemos decir que es una banda que, aunque muchas veces se deja llevar por la nostalgia y la melancolía, siempre se planta en el presente con la mirada puesta en el futuro.

El show presentación será el jueves 8 de mayo, a la 20 horas en El Murci, El Túnel del Teatro Astengo, Mitre 760, Rosario, con entradas ya a la venta.

Muñecas es una banda del nuevo rock argentino reconocida por sus melodías adictivas y letras que destilan melancolía, humor e ironía, acompañadas de un sonido vibrante, potente y apasionado.

Moderna y al mismo tiempo atemporal, Muñecas evita el camino de los productos pasajeros y, desde sus inicios se mantienen con obstinación siguiendo los deseos que dictan su propia esencia.

Nostálgica y contemporánea, la banda apela a emociones profundas con una narrativa íntima y visual. La siempre presente añoranza por lo perdido, junto al desencanto con el presente, hacen que sus canciones conecten con quienes encuentran belleza en la imperfección y la introspección cotidiana.

La banda cuenta con tres producciones discográficas: Muñecas (2017), Festival de Sombras (2020) mezclado por Tomás Crow (Ganador de Grammy 2021 con “Got to be tough”, de Toots & The Maytals, Coldplay, Noel Gallagher) y Cuatro pasos del flechazo a la derrota (2022), todas producidas por Tuta Torres (Babasónicos).