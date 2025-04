“Un gol por los animales”: intervención callejera unió al fútbol y al proteccionismo

Con “ovaciones y goles por los animales”, la ONG Sinergia Animal salió a la cancha con una acción que combinó fútbol, creatividad y activismo. En pleno centro porteño, la organización montó una escena digna de un partido: un arco, activistas vestidos como futbolistas y transeúntes festejando por cada gol en defensa de las gallinas de la industria del huevo.

La propuesta, inspirada en el fervor que despierta el fútbol en Argentina invitaba a quienes pasaban por la vereda a “hacer un gol por los animales”. Quienes se animaban, recibían premios, aplaudían junto a los referís y se llevaban folletería con información sobre la causa.

“Hoy salimos a la calle inspirados en algo que define la argentinidad: la pasión por el fútbol”, destacó Romina Viscarret, directora de Sinergia Animal en Argentina., al tiempo que recalcó que “hay otra cosa que nos une a los argentinos: el amor por los animales”.

En concreto, un reciente estudio reveló que 8 de cada 10 argentinos tenemos animales como parte de nuestra familia y son considerados como hijos no humanos.

En las vísperas del Día del Animal, Viscarret invitó a hacer una reflexión sobre nuestro trato hacia todos los animales: “Comernos a nuestro amado gato o perro sería imposible para nosotros, inconcebible. Entonces, ¿por qué naturalizamos el sufrimiento de las vacas, cerdos, gallinas, y tantos otros animales que no tienen ninguna diferencia en su forma de ser y sentir con nuestros amados animales domésticos? Este 29 de abril, te invito a que tu amor por los animales no tenga excepciones. Que en tu vida diaria elijas no dañar a ninguno, sin importar su especie”.

La estética de la acción no fue casual y al respecto, la activista mencionó que “queríamos conectar con algo muy argentino como el fútbol y llevar ese amor y esa energía a una causa justa: pedir a Mostaza, una de las empresas más reconocidas del país, que anuncie el compromiso de no utilizar huevos provenientes de jaulas, sistemas de confinamiento crueles donde se hacinan gallinas en la industria del huevo. Las gallinas también merecen que salgamos a la cancha por ellas”.

La identidad de esta campaña retoma los códigos visuales y emocionales de una Copa del Mundo: banderas, goles, festejos y el rol clave de la gente como protagonista. La idea: que la compasión también se celebre y que aquellas empresas que no cuenten con compromisos con los animales queden últimas en el torneo.

Aunque el foco estuvo puesto en lo lúdico y participativo, el objetivo detrás es muy serio: visibilizar la realidad de millones de gallinas que viven enjauladas en Argentina para la producción de huevos.

La industria del huevo en Argentina alcanzó en 2024 un nuevo récord: se producen 553 huevos por segundo, posicionando al país como el segundo mayor consumidor per cápita del mundo. El 90 % de las gallinas de la industria se mantiene en un sistema intensivo conocido como “jaulas en batería”. Las gallinas enjauladas se mantienen confinadas en grupos y cada una cuenta con el espacio disponible de una hoja tamaño A4.

La severa restricción del movimiento impide que las aves lleven a cabo gran parte de sus comportamientos naturales como especie: no pueden picotear, anidar ni estirar sus alas completamente, además de estar expuestas a lesiones por pérdida de plumas y enfermedades dolorosas en los huesos.

En estos sistemas, cada gallina pasa toda su vida en un espacio reducido equivalente a una hoja A4, sin poder moverse, anidar ni estirar sus alas. Las jaulas en batería ya han sido prohibidas en la Unión Europea, Canadá, Nueva Zelanda y varios estados de EE UU. Pero en Argentina, sigue siendo el estándar.

La campaña busca que Mostaza se comprometa públicamente a eliminar los huevos de gallinas enjauladas de su cadena de suministro. No es un pedido aislado: más de 2 mil empresas en el mundo ya lo hicieron, y en Argentina, importantes compañías del mismo rubro ya han dado este paso.

“Este tipo de compromisos puede mejorar la vida de millones de animales. Mostaza tiene el poder y la responsabilidad de ser parte del cambio”, completó Viscarret.