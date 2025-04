Francos relativizó el poder de Santiago Caputo: “El jefe de Gabinete soy yo”

El jefe del Gabinete, Guillermo Francos, relativizó los dichos del presidente Javier Milei, quien lo degradó a un nivel inferior al “triángulo de hierro”, aunque evitó entrar en polémicas.

“El Presidente tiene a su asesor Santiago Caputo, con el que consulta muchos temas, pero finalmente el jefe de Gabinete soy yo. Soy yo el que me hago responsable de los actos que firmo”, enfatizó el funcionario en declaraciones a Radio Splendid.

Acto seguido, recalcó: “No creo que haya sido esa la intención del Presidente. Santiago Caputo es un asesor, pero no tiene firma ejecutiva. Por ahí él (por Milei) confía en Santiago Caputo para que opine”.

“A mí nunca el Presidente me ha cuestionado ninguno de los temas que le he sugerido”, prosiguió, para luego dar cuenta que las declaraciones de Milei en las que lo sitúa por debajo de Santiago Caputo en la toma de decisiones no le molestan “para nada”.

Por otra parte, confirmó que este martes concurrirá al Congreso para responder preguntas por la criptoestafa motorizada por el presidente Milei, aunque dijo que se trata de un tema “estrictamente político” enmarcado dentro de la “campaña electoral”.

“Desde el punto de vista público a nadie le preocupa este tema, no es de las preocupaciones que hoy tiene la gente”, sentenció Francos.