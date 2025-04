Francos se quejó porque los diputados lo hicieron esperar dos horas y lo tildaron de “caradura”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistió este martes a la Cámara de Diputados de la Nación para brindar explicaciones por la criptoestafa $LIBRA, que salpicó al presidente Javier Milei y su entorno.

La interpelación de Francos había sido fijada para el 22 de abril, pero se postergó una semana por el duelo decretado ante el fallecimiento del Papa Francisco.

Además del jefe de Gabinete, debían asistir los ministros de Economía, Luis Caputo, de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.

Guillermo Francos tuvo que esperar 2 horas a que los kukas le permitan entrar al recinto...falta de respeto absoluta a un jefe de gabinete. pic.twitter.com/jgV99PxqdC — Adorni (@adorni2025) April 29, 2025

Sin embargo, sólo Francos se hizo presente, y la oposición estalló, al punto tal que la interpelación se demoró, ya que un sector pretendía postergarla hasta que asista el resto de los funcionarios.

En medio de un clima caliente con cruces entre oficialismo y oposición, la sesión informativa comenzó poco antes de las 16.

“Es una falta de respeto. A lo largo de mi vida nunca hice demorar dos horas a alguien”, se quejó.

Lejos de aplacar los ánimos, desató los murmullos de la oposición. “Si me dejan hablar, hablo. Si no, me voy”, arremetió el funcionario, quien mantuvo un breve ida y vuelta con Leopoldo Moreau.

En ese instante, tildaron de “caradura” a Francos, y el titular del cuerpo Martín Menem comenzó a poner orden a los gritos.

Respecto a la criptosestafa, el jefe de Gabinete sostuvo que “no versan sobre hechos o actos de gobierno”.

“Milei no mantuvo ningún vínculo con la moneda $LIBRA”, se defendió, a la vez que desvinculó a Karina Milei del escándalo: “No existió relación de los funcionarios de Gobierno con las personas aludidas”.