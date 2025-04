“La tienen adentro”: Milei se vanaglorió por el “ajuste más grande de la historia”

El presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró que el suyo es “el mejor Gobierno de la historia argentina”, al hablar ante inversores y economistas en el marco de la Expo EFI 2025.

“El cepo es una herramienta monstruosa, porque no permite que ustedes en qué quieren ahorrar. Influye sobre el futuro”, indicó en torno al reciente levantamiento de las restricciones cambiarias, al tiempo que destacó el acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional y fustigó a los críticos de su Gobierno que vaticinaban que no iba a poder lograrlo: “Que la vayan a buscar, la tienen adentro”.

En igual tono, agradeció al equipo de Gobierno por el “coraje de acompañarme en esta jugada verdaderamente heroica”.

“Muy especialmente a quien se sentó en la peor de las sillas eléctricas, el mejor ministro de Economía de la historia, Luis Caputo”, prosiguió Milei.

Acto seguido, apuntó contra los “ñoños republicanos” que critican sus formas. “No me importan sus argumentos, yo juego dentro de la ley, soy bilardista”, aseveró el líder libertario.

En otro tramo de su menaje, afirmó que “concluimos la etapa de la estabilización, hoy es la hora del crecimiento económico”, pero “no quiere decir que las cosas estén perfectas”.

“Siempre el eje es el equilibrio fiscal. Abrimos el cepo, porque la libertad no se negocia, la política en este Gobierno se guía por la ética. Es una herramienta monstruosa, no permite que se elija en qué ahorrar. La miserabilidad política decía que no íbamos a abrir el cepo cambiario en un año electoral, que no nos íbamos a arriesgar”, puntualizó.

Del mismo modo, ponderó que “con la motosierra iniciamos el ajuste más grande de la historia de la humanidad”, con especial aporte del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

“Hoy nosotros somos admirados en todas partes y (la ministra de Capital Humano) Sandra Pettovello recorre el mundo explicando el caso argentino”, se jactó.

Y también elogió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Les ganamos la calle a los delincuentes y la Argentina es un país sin piquetes”.

Finalmente, aseguró que “la inflación tiene fecha de defunción a mitad del año que viene”.