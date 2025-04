Automovilista amenazó y lanzó insultos homofóbicos a inspectores en La Plata: Estaba ebrio

Un violento intercambio que surgió de un episodio vial –uno más– ocurrió en las últimas horas en La Plata donde un sujeto insultó y amenazó a inspectores de Tránsito que pretendían hacerle un test de alcoholemia, e incluso llegó a espetarle a uno “sos gay, te mataría”: finalmente se supo que el hombre estaba alcoholizado y fue demorado.

Todo sucedió en la calle 5, entre 51 y 53, frente a uno de los accesos a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, pleno centro de la ciudad, donde a este hombre personal de Control Urbano lo detuvo para practicarle el mencionado test de alcoholemia, que a la postre le dio positivo.

Sin embargo, en los momentos previos a someterse al análisis, el sujeto se puso verbalmente muy violento y lanzó frases hirientes hacia el personal de la Municipalidad de La Plata, que incluso estaban acompañados por efectivos de la Policía Bonaerense.

Entre las muchas frases que dijo resaltan cuando sostuvo que “no me rompas las pelotas, no tengo plata, soy jubilado” y acto seguido le dijo: “No me gusta tu actitud, primero porque sos gay… te mataría”, a lo que el un uniformado le dijo que se dirigiera con tranquilidad y sin violencia, pero remarcó “¿sin violencia a un gay que me haga esto?”.

Luego siguió haciendo énfasis en la eventual condición sexual del inspector: “Si fuera intendente no te contrato, porque sos gay, te vas a morir de hambre conmigo, te aclaro que soy católico, apostólico romano, y sé que sos gay por cómo hablás, puto, y ahora me querés romper el orto. Dale, rompeme el orto, gay”.

Y continuó: “Si no estuviera la ley del hombre sabés cómo te achuro, te hago carne picada, fatay”. Es de destacar que el agente mantuvo siempre la calma y nunca le respondió, aunque la actitud de este hombre es tan repudiable como punible.

¿El resultado? Tenía 1,35 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando en el territorio rige la Ley de Alcohol Cero al Volante.

Sobre el final, el mismo sujeto llegó a decir que “aparte tengo carnet profesional”, con lo cual se agrava aún más su situación. Esperemos que las autoridades le den una contundente lección de civismo, pero por sobre todas las cosas que aprende modales y respeto por el prójimo, ya que se dice católico.