Jorge Macri: “La decisión de Larreta fue no levantar manteros ni dar la batalla contra piquetes”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que su antecesor en el cargo, Horacio Rodríguez Larreta, no levantó los manteros ni dio batalla contra los piquetes y acampes en la Ciudad.

“Larreta dejó de hacer la obra de la cárcel de Marcos Paz; la decisión de Larreta fue no levantar los manteros, no dar la batalla por los piquetes ni evitar los acampes”, expuso el alcalde metropolitano.

Además, desestimó críticas: “No creo que la Ciudad esté más sucia que cuando se fue Rodríguez Larreta. A él en el último año se le fugaron presos 24 veces. A mí en el primero 23, o sea, es un problema que ya venía desde antes. Larreta quiere que al PRO le vaya mal en la Ciudad”.

En otro orden, de cara a los comicios del 18 de mayo, inquirió: “¿Por qué Manuel Adorni no respondió qué postura iba a tener respecto de los 6.000 millones de dólares que le debe la Nación a la Ciudad? Se lo preguntaron en el debate, ¿lo contestó? No”.

“A partir de junio del año pasado este Gobierno cumplió con la cautelar de la Corte Suprema, que era el fondo de la cuestión que son varios puntos más de participación, y queda una deuda de 6.000 millones de dólares. Para que tomemos dimensión son tres líneas y media de subte, es más de la mitad del presupuesto del año”, puntualizó Macri.

En torno al proyecto de la Línea F del subte, manifestó que “ya hay un concurso internacional para que vengan las mejores ideas. Hay siete empresas que se presentaron y que están trabajando sobre el pliego y nos van a traer la mejor tecnología”.

“Probablemente no voy a inaugurar las obras del subte, pero las voy a empezar porque con esa especulación Larreta nunca hizo una estación de subte y el Paseo del Bajo fue una obra planificada por Mauricio Macri y Guillermo Dietrich”, acotó.

Asimismo, dio cuenta que colectivos eléctricos empiezan a funcionar la semana que viene “una línea de medianos que va a unir Plaza San Martín con Parque Lezama por todo el centro histórico”.

“Son 12 colectivos que no vibran, que no contaminan, que no hacen ruido y nuestra idea es ir hacia ese tipo de transporte. Y habrá dos líneas de Trambus, una especie de subte en superficie que ya ni siquiera usa vías. Eso va a estar funcionando el año que viene”, finalizó el referente PRO.