Interés general | 2 may 2025 Mercado laboral Transformarse no es digitalizarse, es pensar distinto Lina Zubiria, especialista en transformación digital y liderazgo, advierte que adaptarse al nuevo mundo del trabajo no se trata solo de tecnología, sino de un cambio cultural profundo. Cómo reconvertirse profesionalmente sin perder la esencia y qué exige el liderazgo en la era digital.

Cambio de paradigmas.