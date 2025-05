De Pablo habló de un contexto “altamente incierto, nos la jugamos todos los días”

El economista y docente Juan Carlos de Pablo consideró que, tras la salida del cepo, los argentinos están frente a un momento óptimo para usar “dólares blancos”, pues “tenemos a patadas”.

“La diferencia principal está en el equilibrio fiscal. Ahora estamos flotando, lo que hace que la discusión del atraso cambiario se vuelva aritmética. Hay que ver qué depende de cada uno para actuar en consecuencia”, analizó.

Acto seguido, recalcó: “La gente habla y opina. Los empresarios no saben hablar, sólo tomar decisiones. El Gobierno lo que hace es bajar los trámites y decirte que uses la tuya, incluidos dólares blancos. Hay que usarlos, ya no los negros”.

“Estamos flotando y la brecha es cero. Yo no sé si cuesta o no, lo que digo es que ya no se usan para atesorar. Al Gobierno hay que decirle que elimine todas las trabas legales para hacer transacciones en dólares y pesos con los dólares blancos. Después vendrán otras oportunidades para blanquear”, puntualizó De Pablo en declaraciones a LN+.

Acto seguido, explicó que “el empresario que no vende está desesperado y el que sí vende está preocupado porque no sabe si gana o pierde. Vivimos en un contexto altamente incierto, nos la jugamos todos los días. La vida es acción, hay que decirles que ojalá la peguen”.

“Al Gobierno hay que decirle que elimine todas las trabas legales para hacer transacciones en dólares”, reiteró el economista, para luego dar cuenta que “en términos absolutos, el peso fuerte significa el poder adquisitivo de estos momentos. En cuanto al tiempo, implica conservarlo”.