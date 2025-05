A Rodríguez Larreta le “hace gracia el ingeniero haciendo de psicólogo”

El exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desestimó los recientes cuestionamientos proferidos hacia su persona por parte de Mauricio Macri, en cuanto a un supuesto “espíritu de venganza” para “dañar” al PRO.

“Me hace gracia el ingeniero haciendo de psicólogo. No entiendo por qué no hablan sobre la ciudad. Siempre creímos en nuestro espacio que la gente votaba por la gestión. De esa manera nos fue bien. No entiendo qué cambió, porque el criterio de la gente sigue siendo el mismo. Si hoy la Ciudad está en riesgo, es por la mala gestión. Me sorprende que no lo vean”, expuso en declaraciones a La Nación.

En igual tono, sostuvo que “lo que pone en riesgo electoral a la Ciudad es la mala gestión. Otras interpretaciones no tienen sentido. Y respecto del equipo, ahora solo quedan tres de las 30 personas que conformaban las reuniones de Gabinete cuando estaba yo. No sé de qué continuidad de equipo me hablan”.

“Jorge Macri ganó la elección diciendo que le iba a dar continuidad a lo que estábamos haciendo. Lo pueden ver en la campaña del 2023. Y apenas asumió dijo que iba a ‘poner en crisis todo lo que se hacía’. El problema es que cumplió: la seguridad y la limpieza están en crisis. Y hay cero obras”, disparó el principal candidato parlamentario por Volvamos Buenos Aires.

Acto seguido, le recomendó al actual alcalde “que trabaje. No es lo mismo trabajar de 6 a 9 que de 9 a 6. Tiene que lanzar obras, limpiar la ciudad y volver a poner a los policías en la calle, que no se reemplazan con esos postes con lucecitas”.

“Que me digan una obra chica, ni digo mediana, que haya hecho el gobierno de la ciudad con Jorge Macri. 500 días, cero obras”, desafió y atribuyó esto “a la mala gestión”.

“Nosotros gobernamos 16 años y ganamos en todos los contextos, que fueron cambiantes: con el kirchnerismo en su apogeo o en su caída, con las idas y venidas de Mauricio. Y durante mis mandatos siempre ganamos con el 50 % de los votos. No sé de qué contexto hablan. Acá el error fue haber traído a Jorge Macri del conurbano. Y hago mea culpa”, enfatizó

En igual tono, dijo que “fue un error haberlo traído, porque hoy estamos viendo las prácticas del conurbano en la ciudad de Buenos Aires. A los resultados me remito”.

“Rompió el método de gestión que teníamos. Arrancábamos a las 7 de la mañana con reuniones de planeamiento. Todas las obras que lanzamos tenían un presupuesto y las terminamos en tiempo y forma”, remató Rodríguez Larreta.