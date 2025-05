Francos aseguró que el oficialismo ganará las elecciones: “A fondo con las reformas”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró confiado en un triunfo electoral del oficialismo en las elecciones de medio término, al tiempo que sostuvo que “están los votos” para aprobar el proyecto de Ficha Limpia en el Senado.

“Yo creo que va a haber sesión y se va a aprobar. Están los votos para aprobarla. Ya no quedan dudas”, enfatizó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.

Por otra parte, exclamó: “Estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones de octubre. El pueblo argentino va a querer que continuemos a fondo con las reformas que hay que hacer para que este país cambie y para que crezca”.

“Las diferencias políticas que podemos tener ahora van a quedar totalmente zanjadas cuando venga la elección nacional. El que no lo vea es miope, tiene vista corta”, arremetió el ministro coordinador.

Finalmente, aclaró: “El jefe de Gabinete soy yo y me hago responsable de los actos que yo firmo. Entiendo que Santiago Caputo es un asesor y no tiene firma ejecutiva, no resuelve temas”.

“Hay una segunda instancia de control político, que es Santiago Caputo. Y el que mete el gancho final soy yo”, cerró.