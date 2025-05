El expresidente Mauricio Macri volvió a dejar expuestas las tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza, al tiempo que descartó presentarse como candidato a senador en las elecciones parlamentarias de octubre.

Al aludir a la trunca alianza electoral en la Ciudad de Buenos Aires, el referente de la fuerza amarilla sostuvo que “el triángulo de hierro dijo que no”, en referencia a Karina Milei y Santiago Caputo.

“Milei dice que delega, pero yo le digo que él se desentiende. Por un lado, con Karina y por el otro con Caputo”, disparó en declaraciones a TN.

Además, reveló diálogo con el jefe de Estado: “Yo le dije que fusionarse es como casarse, y nadie se casa sin antes conocerse un rato. Al metro llegó el triángulo de hierro y nos tiró a la banquina”.

“Karina está rodeada por los Menem ¿Ellos no ven cómo está La Rioja? Es un feudalismo espantoso”, acotó Macri.

🗳 #elecciones2025 | Macri ve lejano el acuerdo con La Libertad Avanza: “Ya me cansé, le ofrecimos todo”



📌 https://t.co/AmqcWH7jiQ pic.twitter.com/NjISblE4mp — ANDigital (@ANDigitalOK) May 5, 2025

En igual tono, consideró que “el PRO le salvó las papas al Gobierno en el Congreso. Si no podés sumar al camino de cambio a gente que lo comparte, no te podés enojar todos los días”.

“Yo ya me cansé desde el primer minuto. Le ofrecimos todo, hicimos todo. Nunca un partido que no es parte del Ejecutivo ha hecho lo que hizo el PRO en este año y medio. Actuamos desde la responsabilidad”, insistió.

Por otra parte, consultado sobre la posibilidad de buscar ingresar a la Cámara alta, contestó: “Yo he dicho que no tengo vocación de ser candidato. Nadie me creyó en el 2023. Ahora no me van a creer”.

“Para mí es importante que aparezcan y sigan otros para llevar la antorcha de estas ideas de cambio que el PRO trajo a la política a la Argentina, que hoy lleva adelante La Libertad Avanza a nivel nacional, y el PRO en la Ciudad. Por eso en el PRO no se necesita una motosierra. Hace falta ver donde seguir mejorando”, cerró.