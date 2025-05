Caputo convoca a comprar en dólares “sin dar explicaciones”

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno trabaja en una serie de desregulaciones para facilitar el uso de dólares para gastos domésticos, sin tener que dar ningún tipo de explicación sobre el origen de los fondos.

“Lo que vamos a hacer es que la gente esté más proclive a sacar sus dólares del colchón, caja de seguridad o de donde sea y gastarlos”, enfatizó el titular del Palacio de Hacienda durante una emisión del streaming La Casa.

Luis Caputo señaló que no compra el cuento de que la gente "no utiliza los dólares" y afirmó: "La gente no los usa porque tiene miedo de que el ARCA los persiga". pic.twitter.com/LUseOmIdXD — Corta 🏆 (@somoscorta) May 5, 2025

Asimismo, remarcó que es necesario que la economía se remonetice y lo “más lógico es que se realice en dólares”.

“No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos. La realidad es que no lo hacen porque les rompen los cocos”, graficó el funcionario y además puso de relieve que “para que sea un país normal, nadie te pide explicaciones de cómo gastás la plata”.

En este sentido, indicó que la intención es “no dar explicaciones sobre lo que gastes. Más allá de que no estaba bancarizado. Es un cambio cultural que hay que explicarlo bien”.

Finalmente, evaluó que el problema de Argentina “no son los dólares” sino “la recaudación” y en consecuencia “no hay margen para errar” en la baja impositiva.