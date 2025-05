Dura embestida contra Larreta: “Le fue mal y decide ponerse en la vereda de enfrente”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, arremetió contra su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, a quien acusó de “ponerse en la vereda de enfrente” para dividir al PRO.

“Yo no estoy en este lugar porque él me trajo, sino porque la gente me votó. Le fue mal y decide ponerse en la verdad de enfrente y ver si nos divide”, arremetió el alcalde metropolitano.

Y fue más allá al exclamar: “Yo nunca me fui de mi espacio político. Creo que uno no tiene que cambiar de espacio político como no hay que cambiar de camiseta en el fútbol”.

Por otra parte, explicó que “el día a día del tejido de la clase media es muy complicado y la inflación se siente”, pero “en las elecciones locales no está en juego la discusión de la economía nacional”.

“La gente está dispuesta a aceptar cierto grado de pasarla mal porque quiere un futuro distinto. Ese cambio lo expresamos nosotros también, no sólo La Libertad Avanza, y no está en juego en las elecciones del 18 de mayo”, reiteró Macri.

Asimismo, recordó que “en muchos casos, los diputados del PRO han defendido las leyes que necesitaba el Presidente, con mucha convicción y hasta con más profesionalismo que LLA. Vamos acompañar ese cambio mental”.