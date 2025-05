Y dale Loco, dale dale Loco: El Gráfico se sumerge en el alma de una leyenda

¿Quién es Hugo Gatti, el hombre detrás de los guantes? El Gráfico se reunió con sus hijos, para rendirle un homenaje, donde reconstruye con sensibilidad y profundidad el universo personal de ‘El Loco’.

El artículo titulado “Sumergirse en la faceta más íntima del fenómeno Gatti: la verdadera dimensión del Loco” no sólo repasa su trayectoria en Boca, su estilo irreverente bajo los tres palos o su influencia en el fútbol moderno, sino que va más allá: muestra al ser humano, sus recuerdos, sus contradicciones y su presente lejos de las luces, pero cerca del corazón del fútbol. Todo eso a través del archivo histórico de El Gráfico que cuenta con fotos inéditas de la carrera de Hugo Orlando Gatti

En la nota se reviven momentos icónicos de su vida desde la mirada de sus hijos. La relación con Menotti, su idolatría por Cassius Clay (Muhammad Alí), la obtención de la Copa Libertadores de 1977 con Boca Juniors, junto a otras anécdotas familiares.

Algunas frases destacadas de Lucas y Federico Gatti

“Todos dicen que el escorpión lo inventó Higuita, pero él la hizo antes”.

“Este tipo inventó el marketing y ni se enteró de lo que estaba haciendo”.

“Ahora salen todos jugando, pero porque están obligados a salir jugando. Hacerlo porque lo tenés que hacer y hacerlo porque lo sentís son dos cosas distintas, eh. La misma, pero en dos situaciones distinta”.

“Era muy consciente de todo lo que representaba pero no quería verse en ningún lado. Ni en videos, ni en fotos. No guardó nada: no se apegaba al recuerdo, no le gustaba. Decía que envejecía”.

“No tenemos ni una remera suya. Nada de nada. Terminaba los partidos y regalaba todo”.

“Este tipo representa algo muy importante hoy en día, en tiempos en que nadie dice lo que no se puede decir. Todos se cuidan, tienen miedo, porque te cancelan. Este tipo siempre habló en contra de sus intereses: decía lo que sentía y lo que pensaba. Le molestaba mucho la mentira. Hoy nadie dice lo que piensa: todos dicen lo que conviene, lo que interesa, lo que se puede”

“A veces nos olvidamos de que el fútbol le pertenece a la gente. Ahora estamos con el tema de los fondos de inversión. La emoción del ser humano no se puede comprar: este tipo vivió para su gente”.