Descubren nueva especie de pez killi gigante en el Parque Nacional Chaco

Un equipo de investigadores pertenecientes al CONICET, diversas universidades argentinas y el Museo Nacional de Historia Natural de Uruguay dio conocer, a través de una reciente publicación científica, el descubrimiento de una nueva especie de pez killi gigante, bautizada Titanolebias calvinoi, que fue encontrada en humedales temporarios del Parque Nacional Chaco.

La descripción de esta nueva especie para la ciencia constituye un importante hallazgo que aporta conocimientos novedosos sobre la biodiversidad de una de las regiones más amenazadas de Argentina y destaca la relevancia de conservar estos frágiles ecosistemas de humedal para proteger especies únicas y especializadas.

Los killis estacionales, también llamados peces anuales, son pequeños peces capaces de vivir en charcos efímeros que se secan completamente cada cierto tiempo. La vida en estos ambientes extremos impone desafíos singulares, por lo que estos peces desarrollaron adaptaciones notables que les permiten afrontarlos: crecen a un ritmo acelerado, alcanzan la madurez en pocas semanas y producen huevos resistentes a la desecación, que entran en una especie de letargo que les permite sobrevivir enterrados en el barro seco hasta que las lluvias retornan.

Titanolebias calvinoi fue visto por primera vez en junio de 2023 por un guardaparque nacional, una bióloga y un naturalista en el Parque Nacional Chaco, en el nordeste argentino, dentro de un sector de humedales estacionales de la cuenca del río Negro conocido como “La Ralera”.

Tras la consulta a especialistas y la sospecha de que se tratase de una especie desconocida para la ciencia, los investigadores recolectaron varios ejemplares de esta población y comenzaron los trabajos para describir a la nueva especie. Afortunadamente, el encuentro fortuito sucedió pocas semanas antes de que las zanjas se secaran y las aves y otros animales terminaran por comerse a estos peces temporarios.

Los singulares killis y sus amenazas

La situación de este grupo en Argentina es preocupante: se reconocen 18 especies de killis estacionales y más de la mitad de ellas se encuentra bajo algún nivel de amenaza de extinción. Este panorama resalta la necesidad urgente de reforzar los esfuerzos de investigación y conservación para proteger a estos peces, destacando el hallazgo de T. calvinoi como una luz de esperanza y de gran aporte de datos para la ciencia.

La nueva especie pertenece al género Titanolebias, que incluye a los killis considerados “gigantes” debido a su mayor tamaño corporal en relación con otras, y representa la primera especie de este género registrada en la región chaqueña oriental. Su descubrimiento amplía considerablemente la distribución geográfica conocida del grupo. Además, el hallazgo en un área protegida refuerza el valor de los parques nacionales como refugios de biodiversidad.

Al respecto del descubrimiento, el guardaparque Matías Almeida, actualmente en el Parque Nacional El Impenetrable y uno de los responsables del hallazgo inicial, expresó que “como guardaparques o naturalistas no podemos describir con palabras la emoción que sentimos. Más que un orgullo, es un sueño: que la curiosidad por el mundo natural y el privilegio de habitar y cuidar entornos preservados como los Parques Nacionales hayan dado lugar a un hallazgo tan significativo, dan fe de que la biodiversidad no deja de maravillarnos. Este registro es de todos los que creemos en la conservación, en la ciencia y en la esperanza de que aún queda mucho por conocer y proteger”.

Resta precisar que la descripción de la especie fue publicada en la revista Zoologischer Anzeiger bajo el título “The rise of a Titan: a new species of the giant Titanolebias killifishes, and its phylogeny (Cyprinodontiformes: Rivulidae)”.