Durán Barba: “Macri merece un sitio importante, no pelear para que Karina le dé una audiencia”

El consultor político Jaime Durán Barba se refirió a la actualidad del expresidente Mauricio Macri, a quien supo asesorar durante varios años y planteó que sin el líder PRO “no hubiese existido Javier Milei”, pero hoy por hoy representa una política que “fue”.

“Mauricio Macri es una persona que cumplió un papel importantísimo. Fue el primer presidente no peronista que terminó su periodo y el primero no peronista ni radical que ganó las elecciones. Fue una bisagra en la historia argentina. Sin él no hubiese existido Milei, entonces merece estar en un sitio importante y no peleando para que Karina Milei le dé una audiencia”, analizó en declaraciones a A24, durante una entrevista con Luis Novaresio.

En tanto, manifestó que “El PRO que existió entre 2005 y 2019 voló en pedazos. De hecho, ahora en la elección en la Ciudad están los radicales por un lado, la coalición y Horacio Rodríguez Larreta por el otro”.

“Su gran problema es que no encontró su lugar en el espacio político. Para votar a un mileísta, la gente va a preferir ir por Milei. El partido tuvo mucho sentido cuando fue republicano”, puntualizó.

De todos modos, habló de una política que “fue”, en la que incluyó a Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro.

En torno a la gestión de Javier Milei, sostuvo que “en el lado económico ha hecho cosas importantes, pero el choque con la prensa me parece absurdo. Yo le diría que se acuerde que su empleo se acaba en cuatro años o en ocho, como mucho, mientras el periodista sigue eternamente. No es una buena idea”.

“Tiene méritos, no hay dudas de que es un hombre inteligente ¿Para que se pelea con todo el mundo si está haciendo cosas interesantes? A él y al país le convienen hablar con personas distintas”, sentenció el gurú ecuatoriano.