Anello dijo que se “terminó el curro del INADI” y arremetió contra Riquelme: “Verdulero, negro e ignorante”

El conductor radial y televisivo Gabriel Anello disparó munición gruesa contra su blanco predilecto de los últimos años: Juan Román Riquelme.

“Muchachos ya terminó lo de la discriminación, ya terminó el curro del INADI y esas pelotudeces. A los negros se los llama negros, a los marrones se los llama marrones y a los ignorantes se los llama ignorantes. Todo eso es un cúmulo de Riquelme”, bramó el fanático libertario en el aire de la AM 790.Â

En igual tono, exclamó: “Mandenme al INADI, a la Justicia. Los que no van al colegio como Riquelme son unos negros ignorantes. Ustedes, los camporistas, kirchmeristas, que hicieron mierda este país apretaban a la gente con estas cosas, a mi no me corran”.Â

“Yo no soy (los periodistas partidarios de Boca y River, respectivamente) Martín Arévalo o Marcelo Nasarala, no soy los pelotudos que ustedes están acostumbrados a tratar, soy un tipo que me sobra calle y huevos”, acotó e invitó a pelear al ídolo xeneize: “Riquelme, Mansilla 2668, a las trompadas en la puerta, no esto de ‘te mando un abogado’. Mandá los que quieras, no hay problema”.

Finalmente, el defensor de las ideas de La Libertad Avanza aclaró: “No soy anti Boca, mi padre es de Boca, creo que mi hijo es de Boca, mi esposa es de Boca. Soy anti Riquelme, no soy anti boca. Respeto muchísimo a Boca, al que no respeto es al negro de Riquelme, al verdulero, ignorante”.

Días atrás, Anello había cargado en duros términos contra el defensor Marcos Rojo, quien había deslizado que los jugadores no estaban en deuda con la gente de Boca.

En Canal 9, el otrora propagandista de Daniel Vila disparó: “¿De verdad no están en deuda con la gente de Boca? Acá lo saco a Riquelme que tiene 10 millones de errores en la construcción”.

“Rojo deberías devolver toda la plata que te pagaron desde que llegaste a Boca hasta hoy. Sos el peor jugador del último tiempo; es más, no estás en tus cabales para jugar en Boca muchas veces. Vaya a saber qué hay en tu cabeza o en algún lugar del organismo que no te deja pensar. Sos una vergüenza para la historia de Boca. Das asco y encima sos prepotente, soberbio y canchero ¿Tu sueldo sabés quién te lo paga? El socio de Boca”, finalizó.