León XIV: el estadounidense Robert Prevost es el nuevo Papa

El cardenal estadounidense Robert Francis Prevost se convirtió este jueves en el nuevo Papa y se hizo llamar León XIV.

El cardenal protodiácono, el francés Dominique Mamberti, anunció su nombramiento con la tradicional fórmula en latín ‘Habemus papam’ desde el balcón de la basílica de San Pedro.

Pope Leo XIV greets the world for the first time to grant his Urbi et Orbi blessing. Cardinal Robert Francis Prevost was elected as the 267th Successor of Peter by the 133 Cardinal electors on Thursday, May 8. pic.twitter.com/Xzusx6gLoe

El humo blanco que emergió de la chimenea instalada en la Capilla Sixtina a las 18.07 hora local (13.07 de nuestro país) había confirmado su elección, alcanzada en el segundo día de cónclave de los 133 cardenales electores.

Según precisó EFE, el anuncio fue recibido por decenas de miles de personas, entre fieles, peregrinos, religiosos y numerosos turistas, que abarrotaron los aledaños vaticanos y llegaron a la plaza de San Pedro para vivir el momento, estallando de alegría desde que vieron la humareda blanca.

I announce to you a great joy;

we have a Pope:

The Most Eminent and Most Reverend Lord,

Lord Robert Francis

Cardinal of the Holy Roman Church Prevost

who has taken the name Leo XIV.



