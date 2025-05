Desde el PRO ponen condiciones para un acuerdo con LLA: “Respeten nuestro sello”

La diputada nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires, María Sotolano, se refirió a la situación que atraviesa el partido amarillo, la relación con La Libertad Avanza, el gobierno de Axel Kicillof y su intención de ser intendenta de Quilmes.

En declaraciones al streaming Uno Tres Cinco, Sotolano destacó el aporte del PRO para la “gobernabilidad” del presidente Javier Milei. “Nosotros desde que asumió Milei entendimos que perdimos una elección y ahí tenés una responsabilidad. Nuestro espacio siempre estuvo en contra del kirchnerismo y el populismo, y entendimos que no se puede retroceder por cuestiones de personalismos ni egoísmos”, señaló.

“Teníamos que buscar una salida a la argentina. Y nos pusimos a trabajar con La Libertad Avanza desde el ballotage a esta parte, y el PRO hizo muchísimo por el gobierno, para sostener la gobernabilidad de un gobierno que inició sin experiencia y con debilidad parlamentaria”, recordó.

Luego, contó que “en el medio lo que sucede es que el poder te hace subir en una discusión que es estúpida y lo vengo diciendo con respecto a la ciudad de Buenos Aires, donde LLA se equivocó de enemigo. Porque el PRO es el mejor aliado que tienen”.

“Me parece que el Presidente está mal rodeado, mal asesorado. Entonces no le hacen entender la función más importante que tiene el presidente que es convocar a todos los espacios sin perder su identidad, al PRO, la UCR, la Coalición Cívica. Hay un montón de espacios que representamos el cambio y que en un montón de ideas nos ponemos de acuerdo y creo que esa voluntad de querer que la argentina crezca, se desarrolle, no vuelva para atrás, no sea consumida por el populismo obliga a tener que dialogar, pero hay gente que no lo entiende”, desarrolló.

Por otra parte, la legisladora se refirió al venidero escenario electoral y la posibilidad de un acuerdo entre el PRO y LLA en la provincia de Buenos Aires. “Se está dando de manera rara. Hay un momento donde se ven muchas fotos, nosotros no tenemos un acuerdo hoy con LLA en la provincia de Buenos Aires, pero entendemos que lo natural sería que se pueda acordar”, reconoció.

“Hoy es real, no gobierna el PRO ni la UCR, gobierna (Axel) Kicillof. Pero tanto el PRO como la UCR tienen intendentes, son partidos constituidos, algunos con mucha más antigüedad y otros como el PRO que son más nuevos, no obstante, tenemos nuestro ejercicio, tenemos concejales y consejeros escolares, conocemos el territorio y hemos tenido rol en gestión”, agregó la diputada nacional.

“Me parece que la política te obliga, mucho más cuando tenés un gobernador como Kicillof que hace agua por todos lados- a un acuerdo serio. De partidos, de ideas y de miradas, respetando las identidades. No se trata de ‘vení y pintate de violeta’”, analizó Sotolano.

Al respecto, indicó que “la gente está desesperada, con el culo en las manos por la inseguridad”, y añadió: “Me parece que quien está siendo un garante para que esto suceda, que haya un acuerdo de partidos es Cristian Ritondo”.

“La conducción política que debería tener LLA en la provincia de Buenos Aires implica que vos ordenes tu tropa. Ahí Sebastián Pareja con otros dirigentes tienen que entender que nosotros somos un partido constituido, nos conoce de antes, he tenido charlas con él y lo respeto mucho. Hoy tiene un rol que es llevar coherencia política a un espacio que es muy inexperto todavía”, amplió la legisladora.

“No cerramos la puerta a nadie. Lo que tenemos claro es hacer un gran acuerdo de partidos para hacer una oferta clara y nítida al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Si LLA como pasó en la ciudad de Buenos Aires decide correrse de ese acuerdo, el PRO va a buscar acuerdos con la misma nitidez y el radicalismo puede ser claramente, ya somos familia”, dijo.

A su vez, consideró: “Nosotros buscamos un acuerdo de cúpula, partido, de sellos. Es nuestro límite. Ya lo dijo Mauricio, el que se quiere ir que se vaya, nosotros no podemos retener a nadie. Lo que tenemos que buscar como límite es que LLA respete nuestro sello, nuestro partido, que entienda que no gobierna la provincia de Buenos Aires y que debemos tener una oferta nítida, concreta y profunda para enfrentar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires”.

Por otra parte, Sotolano desdramatizó la decisión de Patricia Bullrich de afiliarse a LLA: “Yo le quito tanto drama. Responde mucho a su historia de vida que viene saltando de partido a partido. Yo la respeto mucho, la conozco a Patricia, trabajé muy cerca de ella. Es una excelente ministra de seguridad y lo fue durante nuestro gobierno”.

“Creo que confunde la narrativa. Ella estaba planteando que Mauricio (Macri) sea nítido con el cambio, que tenemos que ir a un cambio profundo. Justificando su afiliación a LLA porque supone que no estamos siendo claros o nítidos con el cambio. Es algo que discutí inclusive con sus diputados en el Congreso, quienes no se quieren ir del bloque”.

Antes de finalizar, se refirió a la gestión de Kicillof y la realidad en Quilmes, donde no ocultó sus intenciones de pelear por la intendencia.

“Es un espanto. Tengo un ranking de malos gobernadores y creo que Scioli y Kicillof lo lideran”, objetó. Y puntualizó “Estoy triste con respecto a la oposición en Quilmes. Creo que la gestión de Mayra es mala, viene haciendo una gestión gris. Nosotros entre 2015 y 2019 tuvimos muchas banderas importantes después de la debacle que veníamos del Barba Gutiérrez, que hizo de Quilmes una ciudad oscura, permitió que se instalen villas y asentamientos, hoy Quilmes tiene todo el territorio ocupado y la gente viviendo en la miseria. Una gran parte de Quilmes viviendo en la pobreza”.

“Tengo vocación de ser intendente. Mi bandera es la del equipo, no es una cuestión de personalismos, si hay un candidato mejor que yo bienvenido. Yo lo que quiero es formar equipo y llegar al 2027 con una nitidez de oposición. Hace falta un equipo para ganarle a Maira y ser gobierno en Quilmes”, concluyó Sotolano.