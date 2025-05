“Vamos a terminar muy mal”: Carrió le pidió al ministro Caputo “que no estafe a la gente”

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, sentó postura sobre la trunca ley de Ficha Limpia y advirtió que en el recinto “nadie quería que el proyecto saliera”.

“¿Qué es ese lodo y esa cosa de trompear? Si nadie quería Ficha Limpia. Ni (Cristian) Ritondo ni (Javier) Milei, no mientan. Tampoco se apoderen de esto”, bramó ‘Lilita’ en declaraciones a LN+.

Nadie quería la ley de ficha limpia. Qué la van a querer Ritondo o Milei.@josedel_rio @lanacionmas — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) May 9, 2025

“Por ética, vos te tenés que ir. Cualquier diputado que se enfrenta a un juicio oral tiene que renunciar a la banca”, acotó la excandidata presidencial.

De todos modos, evaluó que “Ficha Limpia va a salir, que esto tampoco se dramatice”, aunque disparó contra el expresidente Mauricio Macri: “¿Por qué no lo sacó Juntos por el Cambio? ¿Viene a decir que es el campeón de la transparencia? Yo luché contra la corrupción en todos los gobiernos, pero que los que nunca hicieron una denuncia no vengan a decirme que lucharon”.

“Los que lo hicieron, junto conmigo, fueron Paula Oliveto y Fernando Sánchez. Somos los que estamos poniendo el cuerpo todavía, incluso contra el narcotráfico ¿Vos viste alguna denuncia de Macri o Lospennato a alguien?”, insistió Carrió.

En tanto, manifestó que “los que se plegaron a La Libertad Avanza no fuimos nosotros. Se expusieron a un destrato y a una falta de dignidad, pero no es un problema nuestro. Con lo del 6 % a los jubilados no bajaron porque querían quedar bien con Milei. Con 300 mil pesos la gente no puede comer”.

“Le voy a pedir al ministro de Economía (Luis Caputo) que no estafe a la gente. No le pida que salga a monetizar con el dólar a $ 1000. Están obsesionados con que no haya inflación, tienen que acumular reservas. Se van a morir los exportadores porque los costos en dólares internos son altísimos. Vamos a terminar muy mal, sean responsables”, alertó.

A su vez, Carrió definió a Juntos por el Cambio como una “desilusión” y contó que en las elecciones legislativas de 2019 muchos integrantes de la coalición quisieron “voltear” a Mauricio Macri.

“Cuando perdimos la primaria y asumió la derrota, bajamos y todos le pidieron que entregue el poder. Pero volvió la militancia y logramos 10 puntos más. Pregúntenle a Rogelio Frigerio”, arremetió.

“Yo me iba de campaña en 2019 y Frigerio le daba plata a los gobernadores y los intendentes mientras yo estaba sola haciendo campaña. Nos estaban traicionando. Ese día, el discurso de Macri era de derrota, como si fuésemos a entregar el poder al otro día. Yo pedí salir y me lo prohibieron hasta que dije que sino rompía Juntos por el Cambio”, recordó la exlegisladora.

Por último, reflexionó sobre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner. En cuanto al presidente, evaluó que “es consciente en muchas cosas y tiene una decidida inconsciencia en otras. Necesita mucha ternura. Tiene una profunda soledad abismal. Los perros están encerrados y él está solo”.

Y en torno a la líder opositora, dijo que “debe cumplir su condena y devolver el dinero. Yo lo lamento profundamente porque hubiese preferido que fuera otra cosa. Lo digo de corazón. Me da mucha pena que se hayan vuelto corruptos y que hayan perdido oportunidades por cuestiones electorales”.