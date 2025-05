Francos contradijo a Milei: “Estaban los 38 votos”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pidió “un poco de serenidad” en medio de las acusaciones cruzadas por el fracaso de la ley de Ficha Limpia, al tiempo que le quitó responsabilidad al oficialismo, aunque contradijo lo dicho por el presidente Javier Milei.

“PRO y La Libertad Avanza tienen que encontrar algún consenso para enfrentar las próximas elecciones. Y todas las expresiones que hubo después de la votación obviamente fueron contra LLA, que en este tema no tuvo nada que ver”, enfatizó el funcionario.

Acto seguido, reveló: “Yo personalmente chequeé con el presidente de bloque (Ezequiel Atauche) el día anterior y el día de la sesión que estuvieran confirmados los 38 votos y ahí estaban los votos de los misioneros”.

“Si los misioneros después no votaron, no sé qué acuerdo habrán hecho con el kirchnerismo para no votarlo, pero no fue con nosotros el acuerdo, de manera que adjudicar responsabilidades o culpas a LLA no tiene fundamentos”, alegó el ministro coordinador en declaraciones a Radio Mitre.

En igual tenor, sostuvo que “estaban los 38 votos y yo me vi sorprendido. Estaba mirando por televisión el resultado de la votación, me vi toda la última parte de los discursos esperando la votación, vi también la posición del kirchnerismo, aparentemente sorprendido por esto, todos los senadores estaban sorprendidos porque era claro que la ley se aprobaba”.

Así las cosas, la versión de Francos colisiona con la brindada por Milei tras el rechazo del proyecto en el Senado.

“Lo de los 38 votos yo lo tenía claro desde una semana antes. El sábado me preguntaron por el tema y dije ‘sale ficha limpia, tenemos los votos necesarios’”, recordó Francos.

Finalmente, puso de relieve que “no es nuestra intención operar para poder confrontar con Cristina. Si confrontamos, estamos dispuestos a hacerlo en el espacio que sea, en la Provincia, como diputada nacional, no tenemos ningún problema, pero no buscamos esa confrontación con una acción de este tipo, me parece a mí lamentable el que la haya hecho”.