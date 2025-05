Manes afirmó que “no entendimos la dimensión de tener un Papa argentino”

El diputado nacional de la UCR-Democracia para Siempre, Facundo Manes, ensalzó la figura del Papa Francisco y lamentó que en nuestro país no se le haya dado una importancia acorde a su relevancia.

“Un poco de bronca me da que los argentinos no hemos entendido la dimensión de tener un Papa argentino. Quizás en 2 mil años, Argentina ya no sea un país, o sea otro país, o no exista más el mundo, pero vamos a tener un Papa argentino, y no lo entendimos”, expresó el legislador desde Roma, antes del inicio de un simposio sobre el aumento de la expectativa de vida, ordenado justamente por el Papa Francisco antes de su muerte

En igual tono, reflexionó: “La emoción está relacionada con un poquito de bronca por no haber entendido a este hombre que hoy todo el mundo lo reconoce, pero los argentinos perdimos la oportunidad de que nos una y de que nos lleve al futuro con evidencia científica”.

“Espero que ahora, a raíz de su muerte, el legado que él dejó sea tomado por todos nosotros, como país, para de una vez por todas encarar la empatía, la solidaridad y el humanismo”, enfatizó Manes en declaraciones a Perfil Radio.

Por otra parte, evaluó que “a Francisco lo rejuveneció ser Papa. Él fue Papa a los 76 años, y hasta empezó a sonreír mucho más, algo que no se veía mucho en fotos previas en Buenos Aires. No digo que sea fácil ser Papa, pero uno tiene que reinventarse después de los 50 o 60 años porque —si uno no tiene la mala suerte de tener un cáncer raro o un traumatismo— vamos a vivir 100 años”.

“Ni hablar de los chicos que nacen en países desarrollados, que van a vivir más de 100 años. Entonces, el primer concepto de salud cerebral de Francisco es que uno tiene que trabajar hasta el último día. Uno tiene que estar activo y tener un sueño, y en él se vio. Hasta los 76 años, Francisco tenía en una vida en Buenos Aires, y luego encaró otra vida acá y rejuveneció”, detalló el neurocientífico.

Acto seguido, dijo que “es una lástima no tener al Papa en lo que viene, pero este es el comienzo de un trabajo que él quería para poner su legado como líder en este tema, y a través de su legado y su liderazgo, llegar a toda la gente alrededor del mundo”.