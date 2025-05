Kicillof, terminante: “En nuestra provincia no hay lugar para el odio y la crueldad”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes el acto de inauguración del edificio de la Escuela Secundaria N°7 en Ensenada, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; y el intendente local, Mario Secco. Además, puso en funcionamiento el nuevo taller de la Escuela Técnica N°1 y, acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, entregó patrulleros para fortalecer la prevención del delito en el municipio.

“La construcción de este edificio para la Escuela N°7 era una de las 80 obras de infraestructura escolar que el Gobierno nacional decidió paralizar en la provincia de Buenos Aires: es aquí donde vemos que la motosierra no era para la casta, sino para los más humildes”, explicó Kicillof y agregó: “Con el municipio de Ensenada comprendimos que no podíamos permitir que aquí quedara el esqueleto de una escuela, porque no se trata solamente de que haya más comodidades para los estudiantes, sino también de que todos y todas tengan la oportunidad de formarse en condiciones dignas y prepararse para tener un futuro mejor”.

Estas obras de infraestructura escolar fueron reactivadas y finalizadas por la Provincia y el municipio tras haber sufrido la quita de fondos destinados a su construcción por parte del Gobierno nacional. En el caso de la ES N°7 fue el resultado de una inversión de $ 1.501 millones, que permitirán que la institución cuente con instalaciones propias para mejorar los procesos de aprendizajes de sus 332 alumnos y alumnas. Está ubicada en el barrio El Molino y cuenta con seis aulas, biblioteca, SUM y laboratorio.

Además, el Gobernador señaló que “la alegría de esta comunidad es la misma que hemos visto ya en las 258 nuevas escuelas que inauguramos: es la felicidad de un pueblo que, lejos de creer en el egoísmo y el individualismo, celebra también cuando ve que todos los pibes y pibas del barrio, sus vecinos y vecinas, van a poder progresar”.

Por su parte, el intendente Secco remarcó: “A pesar de la deserción del Gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires no retrocedemos ni un paso: continuamos invirtiendo en infraestructura, educación, salud y seguridad para garantizar el bienestar de nuestra comunidad”. “Prueba de ello es que hoy estamos inaugurando la escuela secundaria más importante de nuestra ciudad, como parte de un proceso de transformación inédito que estamos desarrollando en el barrio”, añadió.

En los nuevos talleres de EEST N° 1 sus 1.488 estudiantes cursarán las especialidades de electromecánica y maestro mayor de obra. Allí se destinaron $ 1.638 millones para construir seis aulas taller y laboratorios.

En tanto, Sileoni enfatizó: “Estos son los resultados que se obtienen cuando coinciden los sueños de una comunidad y las prioridades de gobiernos que, como los de Ensenada y la Provincia de Buenos Aires, ponen a la educación pública en el centro”. “Pese a todas las dificultades, para nosotros no hay otro camino que el de seguir invirtiendo desde un Estado provincial que busca la igualdad de oportunidades”, señaló.

Durante la jornada, Kicillof entregó diez nuevos vehículos policiales y diez motos para la prevención del delito. Asimismo, las autoridades dieron cuenta de la obra paralizada por el Gobierno nacional en Camino Rivadavia: se trata de la continuación de la Autopista Buenos Aires - La Plata, entre el Distribuidor Ensenada y el empalme con la RP Nº11, y contaba con un 50% de avance.

“En nuestra provincia no hay lugar para el odio y la crueldad. Nos pueden insultar y agraviar todos los días, pero nuestra respuesta va a ser siempre la misma: seguir trayendo patrulleros para que haya más seguridad en los barrios, continuar inaugurando escuelas y trabajando para ampliar y cumplir los derechos de los y las bonaerenses”, concluyó Kicillof.

Estuvieron presentes en las actividades el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; la diputada provincial Susana González; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; la directora de la Escuela N°7, Ana Otero; concejales y concejalas.