Policiales y Judiciales | 9 may 2025 Sigue procesado Liberan al joven que persiguió, atropelló y mató al motochorro que le robó a su novia El muchacho fue liberado por el juez de Garantías, que no hizo lugar al pedido de detención del fiscal. En su defensa, dijo que los ladrones le tiraron la moto encima y que él no quiso arrollarlos. Los detalles.

El joven ahora liberado.