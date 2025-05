Cómo ganar dinero en línea trabajando con ChatGPT, Midjourney y otras IA en 2025

Hace unos años, trabajar con redes neuronales era exclusividad de los programadores. En 2025, la situación ha cambiado drásticamente: la inteligencia artificial (IA) no solo se encarga de tareas rutinarias, sino que también está generando nuevas profesiones. Hoy en día muchos autónomos ganan dinero utilizando herramientas como:

ChatGPT ;

; Midjourney ;

; DALL-E ;

; ElevenLabs ;

; RunwayML ;

; Leonardo etc.

Esta es una nueva era para el trabajo freelance en IA.

¿Qué es la IA del trabajador autónomo?

El trabajador autónomo en materia de inteligencia artificial se puede definir como la ejecución de proyectos o tareas en los que la IA es la principal herramienta de trabajo. La IA actúa como un socio o “asistente” que acelera los resultados del trabajo de un especialista entre 5 y 10 veces.

Cualquiera puede obtener ayuda con la redacción de textos usando ChatGPT, la generación de imágenes y diseños con Midjourney, la actuación de voz a través de ElevenLabs, la edición de video en RunwayML, la creación de presentaciones, juegos, chatbots, logotipos y blogs.

Diversos especialistas pueden ganar dinero con esto. Los redactores escriben artículos SEO, en particular para el recurso web de Venevisión Deportes, textos publicitarios y guiones. Los diseñadores crean conceptos, logotipos y portadas. Los artistas generan cómics, personajes, NFT. Los productores gestionan blogs de inteligencia artificial y canales de TikTok. Los analistas de negocios generan informes, presentaciones y plantillas. Los educadores crean cursos, presentaciones y cuestionarios gamificados.

Las mejores herramientas de IA y cómo monetizarlas

Las herramientas más populares con algoritmos de IA que se pueden utilizar para ganar dinero en 2025 son:

1. ChatGPT/GPT-4/Claude. Ayuda a generar textos, contenidos, guiones, currículums, materiales de formación, etc. Puedes ganar dinero con contenido SEO (10-30 dólares/artículo), reescritura de textos para sitios web (5-15 dólares/página), creación de guiones para YouTube/Instagram (20-100 dólares/vídeo) y presentaciones para startups (50-150 dólares).

2. Midjourney/Leonardo/DALL·E/BlueWillow. Una buena herramienta para crear objetos gráficos, arte conceptual, ilustraciones, portadas, etc. Se pueden generar ganancias con avatares de IA (5–20 dólares/pieza), portadas de libros y Spotify (30–80 dólares), carteles, impresiones para Etsy (10–50 dólares/diseño) y contenido visual para las redes sociales de las marcas.

3. RunwayML/Pika Labs/Kaiber. Este servicio permite generar videos a partir de texto, así como editarlos y añadir efectos visuales. Podés ganar dinero creando vídeos promocionales para empresas (entre 100 y 300 dólares), animaciones con IA para clips o anuncios, y también historias o cortos para TikTok con edición automática.

4. ElevenLabs/Play.ht. Una excelente herramienta para crear proyectos de locución y narración. Se puede ganar dinero con audiolibros (entre 100 y 500 dólares por proyecto), locuciones para videos (de 10 a 50 dólares por minuto) y canales de TikTok que utilizan voces generadas por IA.

5. Notion AI/Copy.ai/Jasper. Los usuarios pueden crear plantillas listas para usar y generar contenido personalizado. Es posible obtener ingresos vendiendo estas plantillas de IA en plataformas como Gumroad (entre 5 y 100 dólares por plantilla), así como diarios automatizados, planificadores, calendarios de contenido y más.

Las ganancias dependen del nicho, las habilidades y la experiencia del profesional; un redactor que utiliza ChatGPT sin portafolio puede generar alrededor de 300 dólares/mes; un diseñador que trabaja con Midjourney en Fiverr, entre 500 y 700 dólares/mes, y un especialista que ofrece múltiples servicios, vende plantillas originales y ha activado la monetización en YouTube o Instagram puede superar los 1.000 dólares al mes.

Empieza a trabajar como autónomo en IA: ¿por dónde empezar?

Los principiantes deben comenzar por aprender 1 ó 2 herramientas de IA (por ejemplo, ChatGPT + Midjourney), crear un perfil en una de las plataformas de ingresos, publicar un portafolio con 5 a 10 ejemplos de trabajo, elegir un nicho (por ejemplo, portadas de libros o blogs de SEO) y comenzar a promocionar sus propios servicios a través de TikTok, Reddit o Gumroad.

A los principiantes que recién se inician en el trabajo con inteligencia artificial se les recomienda evitar vender materiales generados sin un desarrollo adicional, copiar prompts de otros sin personalizarlos ni darles crédito, y desentenderse de los derechos de autor de imágenes o marcas registradas.

El trabajo freelance con inteligencia artificial ya no es un “truco del futuro”, sino una realidad del presente. En 2025, millones de personas están generando ingresos gracias a la IA como herramienta de creatividad, automatización y eficiencia. Y lo mejor: no es necesario ser desarrollador para formar parte de esta industria, basta con tener curiosidad, tiempo y ganas de aprender. Por supuesto, los algoritmos no reemplazarán al cerebro humano, pero quienes saben cómo trabajar con inteligencia artificial llevan una clara ventaja frente a sus colegas y competidores.