Ve la luz un álbum “perdido” de Motörhead

En 1976 se consolidó la formación seminal de Motörhead, un año después de la creación de la banda. Conocida como la era de los “Tres Amigos”, Lemmy (bajo/voz), ‘Fas’t Eddie Clarke (guitarra) y Phil ‘Philthy Animal’ Taylor (batería) unieron sus fuerzas y comenzaron su extraordinario viaje a la cima de la élite del hard rock.

En agosto de 1976, la banda se instaló en el legendario estudio Manticore de Emerson, Lake & Palmer en Fulham para ensayar y mostrar la nueva formación. Mientras estaban allí grabaron juntos por primera vez y ahora, 49 años después, esta cinta perdida hace tiempo salió a la luz, desempolvada y restaurada en toda su cruda gloria para celebrar el 50 aniversario de la banda.

Happy Motörhead Day!

Manticore Tapes and merch on line now!

Order here: https://t.co/RmN6S8YZBc pic.twitter.com/N4baZRQfIT