Ruckauf ensayó una respuesta por el fracaso de Ficha Limpia: “Otra maniobra brillante de Cristina”

El exvicepresidente de la Nación, Carlos Ruckauf, sentó postura en torno al fracaso de la ley de Ficha Limpia y sostuvo que “acá está muy claro que esto es una maniobra brillante, una vez más, de Cristina Fernández de Kirchner, que logró una vez más hacer pelear al PRO con la Libertad Avanza”.

“Ella es la jefa histórica de Rovira; Rovira es un hombre que llega al poder en Misiones luego de (Ramón) Puerta de la mano del kirchnerismo, y de la mano del kirchnerismo funciona permanentemente todo lo que él ha hecho”, agregó, al aludir al cambio en el voto de los dos senadores de la provincia litoraleña, que el propio Rovira deslizó que ocurrió tras un llamado personal a él del Presidente de la Nación.

En tanto, el excanciller devenido en analista político consideró que “para las elecciones que se van a realizar en Misiones, Cristina ordenó que no se le presente lista, es decir, no hay lista opositora que venga del kirchnerismo en Misiones, mientras sí hay una lista de Milei con un deportista, con un tenista, que no se sacó fotos con Milei y está haciendo campaña por el nombre de Milei”.

“Está muy claro que Rovira cuando dice lo que dijo, lo dice para que los demás crean lo contrario de lo que ocurrió, porque lo ideal para Cristina Fernández de Kirchner era primero, que cayera Ficha Limpia, principal interesada”, puntualizó el dirigente de origen justicialista en declaraciones en medios radiales y televisivos.

“Segundo, que se pelearan los otros dos, efectivamente se pelean porque Silvia Lospennato cree la primera versión que recibe, sale a cruzarlo al Gobierno, Milei le contesta a Lospennato al comienzo, después ya sigue Patricia Bullrich, pero la primera respuesta es que lo ha desilusionado”, añadió.

Luego planteó que “hay una cosa que es bastante obvia, que no se puede pensar por las características de los personajes que Milei lo llame a Rovira, ni siquiera se puede declarar que Cristina lo llame a Rovira, lo ha hecho llamar por alguien de su confianza, diciéndole ‘mirá pibe nos debés y sabemos todo de vos, así que es el momento’”, cerró Ruckauf.